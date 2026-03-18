Über Hamburg strahlt die Sonne – doch wie lange hält das Traumwetter an?

Sonne satt, milde 16 Grad und kaum Wind: In Hamburg und Schleswig-Holstein lockt der Frühling nach draußen. Doch wie lange hält das Traumwetter an?

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es frühlingshaft und heiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die nördlichen Bundesländer Sonne und milde Temperaturen vorher. Zu danken sei dafür einem Hochdruckgebiet, welches das aktuelle Wetter beeinflusse.

Traumwetter am Mittwoch in Hamburg

Für den Mittwoch spricht der DWD von freundlichem Wetter. Es werde sonnig und auch die Temperaturen sollen wieder ansteigen. Höchstwerte von 16 Grad sollen erreicht werden – auch auf den Inseln werde es mit zwölf Grad mild. Der Wind bleibe tagsüber schwach, weshalb die Menschen das frühlingshafte Wetter unbesorgt genießen können.

Langsam ziehen Wolken ins Land

In den kommenden Tagen gebe es weiterhin viel Sonne, auch wenn zwischendurch von Norden her Wolken einziehen. Trotzdem bleibe es trocken und auch die Temperaturen sollen örtlich weiterhin heiter sein. In Flensburg sollen es am Donnerstag 13 Grad werden, in Hamburg erneut 16 Grad.

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In der Nacht zu Freitag wende sich das Wetter wieder. Es soll laut DWD regnen, weshalb der Freitagmorgen neblig werden könne. Im Laufe des Tages werde es dann aber wieder freundlicher. Allerdings sollen keine Höchstwerte wie am Mittwoch erreicht werden, es bleibe ein kleines bisschen frischer. (dpa/mp)