Ein Nutria steht im Gras (Symbolbild).

Ein Nutria, auch Biberratte genannt, ist eine Nagetierart, die auch in Deutschland weit verbreitet ist (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Berit Kessler

  • Bergedorf

paidMehr als 3000 tote Nutria: CDU fordert härtere Maßnahmen – Tierschützerin entsetzt

Die einen halten sie für putzige Gesellen, die anderen für gefährliche Schädlinge: Die Anzahl der erlegten Nutrias hat in der vergangenen Jagdsaison massiv zugenommen. Die Tiere breiten sich zunehmend im Hamburger Süden aus und machen einigen Landwirten das Leben schwer. Die Bergedorfer CDU-Fraktion fordert jetzt ein noch härteres Durchgreifen, um der „Not“ entgegenzuwirken – eine Tierschützerin spricht von „Herzlosigkeit“.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

