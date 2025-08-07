Die einen halten sie für putzige Gesellen, die anderen für gefährliche Schädlinge: Die Anzahl der erlegten Nutrias hat in der vergangenen Jagdsaison massiv zugenommen. Die Tiere breiten sich zunehmend im Hamburger Süden aus und machen einigen Landwirten das Leben schwer. Die Bergedorfer CDU-Fraktion fordert jetzt ein noch härteres Durchgreifen, um der „Not“ entgegenzuwirken – eine Tierschützerin spricht von „Herzlosigkeit“.

