Der Sommer kommt – und damit auch die Hitze. Für viele Schüler und Schülerinnen stellt sich damit die Frage nach Hitzefrei. Doch ab wann darf man eigentlich zu Hause bleiben?

Das Wort „Hitzefrei“ steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer einer Grundschule. Bernd Weißbrod

Egal, ob Niedersachsen oder Hamburg, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern – einheitliche Regeln, ab welchen Temperaturen kein Unterricht mehr möglich ist, gibt es nicht. Ob es Hitzefrei gibt, entscheidet die Schulleitung.

Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die nicht zentral entschieden werden können. Somit gelten von Schule zu Schule unterschiedliche Regeln. Unterrichtsfrei ab der ersten Stunde ist im Normalfall aber nicht geplant. Für jüngere Schüler und Schülerinnen gibt es daher üblicherweise eine Notbetreuung, wenn sie nicht früher nach Hause gehen können.

Hitzefrei: Keine zentrale Regelung

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„In Hamburg gibt es bewusst keine zentrale Regelung für alle Schulen, weil die jeweils unterschiedlichen konkreten Verhältnisse vor Ort, also in jedem einzelnen Schulgebäude oder Klassenraum, entscheidend sind“, sagte ein Sprecher der Schulbehörde. „Und die kennt am besten die jeweilige Schulleitung.“ Ähnlich äußern sich die Behörden etwa in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Vor dem Hitzefrei wird zunächst einmal geprüft, ob der Unterricht an einem anderen Ort möglich und sinnvoll ist. Gegebenenfalls könnten aber einzelne Unterrichtsstunden verkürzt werden. Konkrete Außen- oder Raumtemperaturen, ab wann Hitzefrei geprüft werden soll, werden von den Behörden nicht genannt. (tfs)