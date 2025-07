Dass der Überseering einmal eine völlig normale Straße war – davon ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen ist der Abschnitt zwischen Jahnring und Sydneystraße bis tief in die Erde aufgerissen, überall stehen Kräne und Bagger, dazwischen wuseln Bauarbeiter umher. Hier werkelt die Hochbahn seit 2023 nicht nur an einer der Haltestellen für die neue U-Bahn-Linie U5, sondern baut auch den dazugehörigen Tunnel. Wie weit die Arbeiten inzwischen fortgeschritten sind, wann dort einmal die künftig fahrerlosen Züge halten und was diese Arbeiten besonders macht.