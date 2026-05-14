Udo ist schon fast ein Heiliger. Mit nur fünf Jahren wurde MOPO-Verleger Arist von Harpe (47) von seinem Vater udonisiert. Das wirkt bis heute nach…

„Du bist doch der größte Udo-Fan hier bei der MOPO! Schreib doch mal, was den so ausmacht, über all seine Höhen und Tiefen.“ So haben’s die Kollegen verlangt. Die rund 40 gemeinsamen Jahre von mir und Udo – und was das so mit mir gemacht hat, quasi. Nun ja.