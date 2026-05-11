Udo Lindenberg lebt seit 1995 im „Hotel Atlantic“, er trägt Hut und neongrüne Socken (angeblich, um seine Füße auf der Bühne immer wiederzufinden), und er nuschelt. Weiß doch jeder. Aber was verbindet den ersten deutschsprachigen Rockstar mit Hermann Hesse? Was hat er mit Christian Lindner gemein und welcher Superstar schlich mal verschleiert zu Udo ins Hotel? Wie kam er dazu, mit Putin Likör zu süffeln? Steht alles hier. Und wer noch nicht genug hat: Im Stilwerk an der Großen Elbstraße läuft noch bis Oktober das „Udoversum“ mit Gemälden und Devotionalien.

A wie Alkohol: Der Panikrocker wurde schon als Zwölfjähriger in seiner Heimatstadt Gronau als Trinker sozialisiert oder in Udos Worten: „In Gronau an der Donau vom Himmel in ein Doppelkornfeld gefallen.“ Schon Vater Gustav, ein Klempner, trank an einem Abend zehn bis zwanzig Bier. Ende der 80er wurde es richtig schlimm: Den Tag des Mauerfalls erlebte Udo kaum ansprechbar als „Tag der deutschen Breitheit“. Um die Jahrtausendwende der Tiefpunkt: „Drei Tage bis zum Tod“ prognostizierte ihm sein Arzt damals. 4,7 Promille hatte er bei einer Einlieferung in die Notaufnahme. 2006 der Schock: Sein Bruder Erich starb, und Udo hörte auf mit der Sauferei. Und dann? Kam er zurück, wie „Phönix aus der Flasche“. Typischer Udo-Spruch.

B wie Bahamas: Im Winter 1981/82 nahm Udo das Album „Udopia“ in Nassau auf den Bahamas auf. Es entstand ein ikonisches Nacktfoto am Strand.