Udo Lindenbergs goldener Trabi kommt unter den Hammer

Erst in der „Panik City“ Hamburg, dann bei einem Fan im Wohnzimmer? Der goldene Trabant, der lange in der Multimediawelt auf dem Kiez stand, sucht einen neuen Besitzer. Aber: nur das halbe Auto.

Der goldene Trabant, der viele Jahre in Hamburg auf der Reeperbahn in der „Panik City“ ausgestellt war, wird versteigert – allerdings nur die hintere Hälfte. „Kein Deko-Artikel von der Stange, sondern ein Stück Hamburger Popkultur & Rockgeschichte“, heißt es dazu in der Beschreibung der Auktion auf dem Online-Portal von Ebay.

Trabi stand neun Jahre lang in der „Panik City“

Neun Jahre lange habe das Ost-Auto mit der besonderen Lackierung in der multimedialen Erlebniswelt gestanden, sagte ein „Panik-City“-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

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„Panik City“ wird modernisiert – braucht nur noch halben Trabi

Die „Panik City“ ist derzeit geschlossen und wird modernisiert sowie um das vergangene Jahrzehnt von Udo Lindenbergs Leben ergänzt. „Ziel ist es, das Erlebnis deutlich immersiver zu machen. Teil des neuen Erlebnisses ist ein Stück Mauer, das durch den goldenen Trabi durchbrochen wird. Deswegen haben wir das Fahrzeug in der Mitte durchtrennt, wir brauchten nur die vordere Hälfte.“

Die hintere steht nun also bei Ebay zum Verkauf – für den Meistbietenden. Am Samstag in einer Woche läuft die Auktion aus. Wer den Trabi mit Geschichte haben will, muss allerdings vermutlich tief in die Tasche greifen. Schon jetzt werden mehr als 1200 Euro für das in zwei Teile zerlegte Hinterteil des ostdeutschen Wagens geboten.

Nur Selbstabholung! Neuer Besitzer muss Autoteile selbst tragen

Der hintere Teil ist noch einmal zerteilt? Ja, und der Grund dafür ist die Logistik, wie der „Panik-City“-Sprecher weiter erklärt: „Sonst hätte man ihn so nicht aus dem Haus bekommen. Der Trabi wurde nämlich schon in die Ausstellung gebracht, als die Fassade noch nicht verschlossen war. Nun müsste man die gesamte Fassade des Ausstellgebäudes öffnen, was technisch kaum darstellbar ist.“

Das macht dann aber auch die Abholung leichter, denn der neue Besitzer muss die beiden Teile selbst aus der „Panik City“ an der Reeperbahn tragen. Die Auktion ist nur mit Selbstabholung.

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Der Trabi ist eine Replik des Trabants, den Udo Lindenberg in den 1990er-Jahren vom Sachsenring-Werk in Zwickau bekommen hat. Das Original soll eine der letzten „Rennpappen“ gewesen sein, die dort vom Band gerollt sind. Der echte Trabant ist dem Sprecher zufolge nach wie vor im Privatbesitz von Udo Lindenberg. Aber auch in der Replik hat Udo selbstverständlich bereits gesessen. (dpa/mp)