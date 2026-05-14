Udo Lindenberg wird 80: Musik-Kollegen machen besonderes Geschenk

Seit Wochen dreht sich alles um Udo Lindenberg. Kein Wunder: Der Panikrocker wird am Sonntag 80 Jahre alt. Pünktlich zum Geburtstag wird gefühlt überall gefeiert – in Hamburg mit einer großen Ausstellung und besonderen Aktionen, im Fernsehen, im Radio – und mit einer ganz besonderen Platte, die neulich in der HafenCity vorgestellt wurde.

„We Love Udo“ heißt das Tribute-Album, das sich anfühlt wie eine gelungene Sonderausgabe der Vox-Sendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert – die Udo-Lindenberg-Edition“. Denn ins Tonstudio wurde eine illustre Mischung von Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Generationen geladen. Ob Filmmusik-Ikone Hans Zimmer, das Countryrock-Duo BossHoss, Punkrockerin Deine Cousine, Sängerin Lara Hulo oder Reggae-Sänger Gentleman – die Interpreten könnten kaum unterschiedlicher sein. Und genau das macht „We Love Udo“ so besonders.

Das Album ist ein Geburtstagsgeschenk von Udo Lindenbergs langjähriger Wegbegleiterin und Musikmanagerin Rita Flügge-Timm. Sie hat 24 Musikerinnen und Musiker zusammengetrommelt und ihnen zur Auswahl eines Liedes quasi einen Auszug aus dem riesigen Katalog der rund 600 weitgehend bekannten Lieder von Udo vorgelegt.

Seit mehr als 60 Jahren macht der Panikrocker Musik. Sein erstes Album – damals noch auf Englisch – erschien 1971, es folgten 40 Studioalben. Das erste Nummer-1-Album schaffte er allerdings erst im Alter von 61 mit „Stark wie zwei“. Sein erster Nummer-1-Hit gelang ihm noch später: „Komet“, aufgenommen im Alter von 76 Jahren mit Apache 207. Kein deutsches Lied stand zuvor so lange auf Platz eins der deutschen Single-Charts.

Das Tribute-Album lässt genau diese sagenhafte Karriere Revue passieren und vereint die wichtigen Klassiker mit Songs, die heute nicht (mehr) so bekannt sind.

Wer singt was? Eine Auswahl

Soul- und Funkexperte Jan Delay ist natürlich dabei und bringt noch mehr Groove in „Er wollte nach London“. Der Song entstand 1973 für das Album „Alles klar auf der Andrea Doria“. Sänger Max Giesinger wagt sich an „Ich lieb’ dich überhaupt nicht mehr“ und gibt dem Song ein bisschen mehr Geschwindigkeit und den typischen Giesinger-Gitarren-Rock-Anstrich.

Die wunderbare raue Stimme von Indie-Popsängerin Alli Neumann ist mit „Ein Herz kann man nicht reparieren“ zu hören. Und zwar deutlich krawalliger. Tokio Hotel wagen sich an ein wichtiges Udo-Lied aus dem Jahr 1976: „Na und?!“. Darin geht es um Liebe und dass es wahrlich egal ist, ob Mann oder Frau. Spannend auch, Bill Kaulitz mal wieder auf Deutsch singen zu hören.

Bei der Album-Premiere schaute Udo selbst vorbei – und war begeistert. picture alliance/Marcus Brandt/dpa Bei der Album-Premiere schaute Udo selbst vorbei – und war begeistert.

Ina Müller zaubert eine wunderbare Chanson-Saxofon-Version von „Bis ans Ende der Welt“ auf die Platte. Swiss und die Andern geben „Mein Ding“ einen wilden Ska-Rock-Anstrich.

The BossHoss holen die „Reeperbahn“ kurzerhand in den Wilden Westen und man könnte fast meinen, man reitet ganz entspannt zu Pferd über den Kiez. Die eindrucksvolle tiefe Stimme von Lara Hulo passt ganz hervorragend zu „Was hat die Zeit mit uns gemacht“.

Den wohl wichtigsten Udo-Lindenberg-Song „Wozu sind Kriege da?“ haben sich Peter Maffay und Anouk vorgenommen. Rausschmeißer auf dem Tribute-Album ist die starke englisch-deutsche Violinen-Version des Liedes „Durch die schweren Zeiten“ von Stefanie Heinzmann und Takeover Ensemble.

Und wie klingt das Album?

Allen Musiker:innen ist deutlich anzumerken, dass sie die Cover-Herausforderung gern angenommen haben. Alle bringen ihre ganz persönliche Note in die Lindenberg-Lieder, sie haben sie quasi zu ihrem eigenen Werk gemacht. Teils ist die Handschrift dabei so stark, dass Lindenberg-Laien die Songs gar nicht dem Panikrocker zuschreiben würden.

Max Giesinger fasst das so zusammen: „Wir haben die Udo-Lindenberg-Version und meine Version auf eine so natürliche Art und Weise zusammengebracht, dass die Leute auch denken könnten, dass der Song ursprünglich von mir kommt. Nur dass ich endlich mal gute Texte hab’“, scherzte der Hamburger Sänger. Und Bill von Tokio Hotel ergänzte: „Es ist insgesamt eine Herausforderung, weil eigentlich das Original immer das Geilste ist.“

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Gleichzeitig ist es den meisten Künstlerinnen und Künstlern gelungen, neue Ohrwürmer aus den Udo-Songs zu basteln. Für ältere Semester gibt es dabei tolle, starke junge Stimmen zu entdecken. Jüngere dürften positiv von den zeitlosen, klugen und lässigen Texten der Udo-Lindenberg-Songs überrascht sein. (cgl)

Album: „We Love Udo – Das Udo Lindenberg Tribute Album “ (Warner)