Udo Lindenberg im Krankenhaus: Panikrocker sagt Auftritt ab

Sorge um Hamburgs Panikrocker: Kurz nach seinem 80. Geburtstag liegt Udo Lindenberg im Krankenhaus. Ein für nächste Woche geplantes Event musste er absagen – seine Ärzte hätten ihm eine mehrwöchige Ruhepause verordnet, so der Veranstalter.

Konkret geht es um einen Auftritt in Lindenbergs Heimatstadt Gronau im Münsterland, geplant für kommenden Mittwoch, den 3. Juni. Veranstalter ist die gemeinnützige Brost-Stiftung aus Essen, die die Absage des Events „Udo Lindenberg & Friends“ so begründet: „Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.“

Bericht: Lindenberg in Klinik – wegen kardiologischer Beschwerden

„Bild“ hatte zuerst über den Klinikaufenthalt berichtet. Demnach unterzieht sich der Panikrocker in seiner Wahlheimat Hamburg kardiologischen Untersuchungen.

Laut „Abendblatt“ befindet er sich derzeit im AK St. Georg, in der Nachbarschaft des Hotels „Atlantic“, in dem er seit Jahrzehnten eine Suite bewohnt. Dem Bericht zufolge erlitt Lindenberg am Mittwoch in seinem Zimmer einen Schwächeanfall und lässt sich nun im Krankenhaus durchchecken.

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Die Zeitung zitiert auch die persönliche Trainerin des Musikers: Demnach sei Udo fit wie ein 40- bis 50-Jähriger: „Er kann mehr als 20 Liegestütze am Stück, und das auch dreimal hintereinander, er schafft relativ locker 90 Sit-ups.“ Er trainiere sechsmal die Woche jeweils eine Stunde lang. Am 17. Mai hatte die Musiklegende noch ihren 80. Geburtstag gefeiert – gemeinsam mit Freundin Tine Acke in Schottland. (tst)