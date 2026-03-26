Udo Lindenberg hat jetzt im Miniatur Wunderland eine eigene Attraktion

Zum anstehenden 80. Geburtstag von Udo Lindenberg hat sich das Miniatur Wunderland etwas Besonderes überlegt: eine Reise durch das Leben des Sängers. Am Dienstagabend wurde sie eingeweiht.

Zusammenfassung:

Panik-Rocker Udo Lindenberg feiert 80. Geburtstag.

Das Miniatur Wunderland präsentiert zum Jubiläum daher den „Panik-Express“.

Lok und Waggons erzählen Lindenbergs Leben in detailreicher Darstellung.

Panik-Rocker Udo Lindenberg (79) hat jetzt einen eigenen „Panik-Express“ in der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt. „Der Sonderzug im Miniatur Wunderland ist für mich eine große Ehre“, sagte der Musiker, Maler und Hamburger Ehrenbürger bei der offiziellen Inbetriebnahme der Lok und der acht detailreich gestalteten Waggons.

Udo Lindenberg gibt’s jetzt im Miniatur Wunderland

Der Zug erzählt das Leben der bald 80-jährigen Rock-Legende – von der Kindheit in Gronau, über seine Zeit in Libyen, Erlebnisse in der DDR bis zu aktuellen Erfolgen, wie dem Hit „Komet“. Im ersten Waggon ist der junge Udo etwa in den 1950er Jahren in Gronau am Schlagzeug zu sehen.

Florian Quandt Der Zug im Udo-Look – mit Sonnenbrille und Hut. Der Zug im Udo-Look – mit Sonnenbrille und Hut.

Florian Quandt Der Zug erzählt von dem Leben von Udo Lindenberg – hier von seiner Zeit in Libyen. Der Zug erzählt von dem Leben von Udo Lindenberg – hier von seiner Zeit in Libyen.

Florian Quandt Auch seine Erlebnisse in der DDR werden dargestellt. Auch seine Erlebnisse in der DDR werden dargestellt.

Florian Quandt Genau wie sein umjubeltes Konzert bei MTV unplugged Genau wie sein umjubeltes Konzert bei MTV unplugged

Florian Quandt Das Lied „Komet“ mit Apache 207 wurde zum Hit. Das Lied „Komet“ mit Apache 207 wurde zum Hit.

Von da an sei es für ihn in die große weite Welt gegangen, sagte Lindenberg. Besonders beeindruckten ihn neben den vielen Details am Zug auch die Visualisierung der deutsch-deutschen Geschichte. So wird in einem Waggon der Fall der Mauer dargestellt.

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Lindenberg schickte den Zug gemeinsam mit den Wunderland-Gründern Gerrit und Frederik Braun persönlich auf die Schiene. Der Miniatur-Zug sei über mehrere Monate in enger Zusammenarbeit mit Lindenberg entstanden, hieß es vom Miniatur Wunderland. (dpa/mp)