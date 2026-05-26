Udo im Liebesurlaub: Seltene Pärchenfotos des Panikrockers

Sie teilen selten gemeinsame Fotos auf Social Media: Doch jetzt lassen Udo Lindenberg und Tine Acke die Fans an ihrem Glück teilhaben. Schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit postet Fotografin Acke ein Bild der beiden – aus ihrem Liebesurlaub.

Er legt seine Arme um ihre Schultern, beide lächeln in die Kamera: Udo Lindenberg und seine Lebensgefährtin Tine Acke sind im Liebesurlaub. Sie bereisen Schottland, Irland und England – und lassen alle daran teilhaben. „Die wunderschöne Isle of Wight durfte auf unserer Reise natürlich nicht fehlen“, schreibt Tine Acke zu dem Foto. „Hier ein Schnappschuss mit meinem Arbeitsgerät: 2 Kameras und 1 Supermodel“.

Udo Lindenberg und Tine Acke posten Fotos aus dem Liebesurlaub

Auch seinen 80. Geburtstag am 17. Mai verbrachte Udo schon fernab von Hamburg: Damit entging er dem Geburtstagstrubel zu Hause. Zu seinem Ehrentag postete Tine Acke auch schon ein Foto der beiden – mit einem roten Herz-Emoji und dem „Unendlichkeitssymbol“. Udo antwortete mit denselben Symbolen darauf.

Tine Acke und Lindenberg sind seit Ende der 90er Jahre ein Paar – und damit seit fast 30 Jahren zusammen –, genauso groß ist übrigens auch ihr Altersunterschied.

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Die Fans sind von so vielen öffentlichen Liebesbekundungen ganz begeistert: „Wirklich großartig! Seid weiterhin beide so happy zusammen!“, schreibt jemand. „Ein seltenes, aber wunderbares Foto mit Udo.“ Oder auch: „Gemeinsame Zeit ist das Wertvollste.“ Und Tine Acke? Die freut sich über so viel Feedback: „Ist ja Wahnsinn, wie ihr euch über meine Reisefotos freut!“ (sir)