Die Pläne für den Bau der U5 in Winterhude wurden angepasst – einiges hat sich verändert. Wie sich Anwohner und Interessierte nun einbringen können.

So sieht der Streckenverlauf für die neue U5 aus: Diese soll vom Osten durch die Innenstadt bis in den Westen Hamburgs verlaufen. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren des zweiten Abschnitts von der City Nord bis zur Jarrestraße. Hochbahn

Winterhude bekommt zwei neue U-Bahn-Stationen – und eine bessere Anbindung. Für den rund 2,3 Kilometer langen U5-Abschnitt von der City Nord bis zur Jarrestraße nimmt die Planung Gestalt an.

Mit dem neuen Abschnitt entstehen zwei zusätzliche Stationen: Borgweg und Jarrestraße. Am Borgweg können Fahrgäste in Zukunft auf die U3 umsteigen. So sollen mehr als 20.000 Menschen in Winterhude neu oder besser an das Hamburger U-Bahn-Netz angebunden werden, heißt es in einer Mitteilung der Hochbahn.

Zuletzt wurden die Pläne ergänzt und angepasst: Die Flächen, auf denen gebaut werden soll, wurden neu festgelegt und der Platzbedarf für die Bauarbeiten angepasst – auch Maßnahmen zum Umwelt- und Artenschutz wurden weiterentwickelt. Veränderte Anforderungen führten auch dazu, dass wasserrechtliche Anträge überarbeitet werden mussten. Das betraf vor allem das Bauwasser- und Bodenmanagement.

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Neue Pläne sind online einsehbar

Anwohner und Interessierte können die neuen Pläne zwischen dem 1. und 30. September 2026 selbst einsehen und prüfen. Sie werden online veröffentlicht und liegen im Bezirksamt Hamburg-Nord an der Kümmelstraße 6 aus.

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Wer Einwände oder Anmerkungen hat, kann diese bis zum 14. Oktober 2026 schriftlich bei der Planfeststellungsbehörde oder im Bezirksamt Hamburg-Nord einreichen. Die während der ersten Auslegung abgegebenen Beiträge werden weiterhin berücksichtigt. (mp)