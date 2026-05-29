U3-Sperrung in Hamburg weitet sich am Wochenende aus

Auf Fahrgäste der U-Bahn-Linie U3 kommen am Wochenende weitere Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten wird nun auch der Abschnitt zwischen Mundsburg und der Station Berliner Tor gesperrt, wie die Hochbahn bekannt gab.

Zwischen Barmbek und Mundsburg ist die Strecke bereits gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde bereitgestellt.

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Fahrgäste müssen deshalb von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, Betriebsschluss, mit Verspätungen und verlängerten Fahrzeiten rechnen. Weitere Sperrungen der U3 zwischen Barmbek und Berliner Tor sind an den Wochenenden vom 12. bis 14. Juni sowie vom 26. bis 28. Juni geplant. (dpa)