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Hamburg
U3: Busse statt Bahnen wegen technischer Störung
Auf einem Streckenabschnitt der Linie U3 fahren bis voraussichtlich Sonntag Busse statt U-Bahnen.
Wie die Hochbahn am späten Samstagabend mitteilte, fahren bis voraussichtlich Sonntag Busse statt U-Bahnen auf einem Streckenabschnitt der U3.
Grund für den Ausfall zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek sei eine technische Störung am Stellwerk, teilte ein Sprecher der Hochbahn mit.
Voraussichtlich bis Betriebsende am Sonntag werden die Bahnen durch Busse ersetzt.
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