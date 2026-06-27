Hamburg

U3: Busse statt Bahnen wegen technischer Störung

Pauline Reibe Redakteurin
U-Bahn der Linie U3
Eine U-Bahn der Linie U3 (Archivbild)

Auf einem Streckenabschnitt der Linie U3 fahren bis voraussichtlich Sonntag Busse statt U-Bahnen.

Wie die Hochbahn am späten Samstagabend mitteilte, fahren bis voraussichtlich Sonntag Busse statt U-Bahnen auf einem Streckenabschnitt der U3.

Grund für den Ausfall zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek sei eine technische Störung am Stellwerk, teilte ein Sprecher der Hochbahn mit.

Voraussichtlich bis Betriebsende am Sonntag werden die Bahnen durch Busse ersetzt.

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