U1 wochenlang unterbrochen – Riesen-Bauprojekt geht weiter

Vier alte Brücken sollen auf der Strecke der U1 in den Walddörfern saniert werden. Daher kommt es seit Juni zu wochenlangen Streckensperrungen rund um Volksdorf. Die nächste Sperrung beginnt am Dienstag.

Die Bauwerke rund um Volksdorf sind schon mehr als 100 Jahre alt. Anfang des Jahres hat das Bauprojekt begonnen – die Bauarbeiten konnten zum Teil im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Seit Mitte Juni muss die U1 allerdings auf mehreren Streckenabschnitten rund um Volksdorf gesperrt werden.

Die nächste Streckensperrung startet am kommenden Dienstag bei Betriebsbeginn und dauert bis zum 8. Oktober (Betriebsende). Gesperrt wird diesmal der Bereich zwischen den Haltestellen Volksdorf und Ohlstedt. Dabei ist zu beachten, dass es zwischen den Stationen Berne und Ohlstedt zu geänderten Abfahrtszeiten kommt. Außerdem fährt die U1 zwischen den Stationen Volksdorf und Großhansdorf lediglich im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste sollten vor Ort die Aushänge sowie die Durchsagen beachten und können sich auf hvv.de/U1 oder in der HVV-App vor Antritt der Fahrt informieren. Auf dem gesperrten Streckenabschnitt wird für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im Rahmen des Bauprojektes werden bis zum Ende des Jahres zwei Brücken (Ahrensburger Weg und Lerchenberg) durch neue Brücken ersetzt sowie zwei weitere (Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg) von Grund auf instand gesetzt. Während der Streckensperrung plant die Hochbahn weitere Arbeiten: die Instandsetzung der Haltestelle Volksdorf, die Erneuerung des Bahnsteigs Buckhorn und allgemeine Gleisbauarbeiten. Außerdem sollen noch zwei Stellwerke komplett modernisiert werden.

Nach Ende dieser Arbeiten stehen die nächsten Arbeiten an. Vom 9. bis 12. Oktober gibt es deshalb Sperrungen zwischen den Stationen Buchenkamp, Volksdorf und Ohlstedt und vom 13. Oktober bis 30. November zwischen den Haltestellen Berne und Volksdorf (mp)