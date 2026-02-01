U-Bahnen und Busse fahren nicht – Pendler-Chaos befürchtet

Ein ganztägiger Warnstreik legt am Montag große Teile des Nahverkehrs in Hamburg lahm. S-Bahnen und Fähren sind davon nicht betroffen.

Wegen eines 24-stündigen Warnstreiks fahren am Montag voraussichtlich keine U-Bahnen. Auch die meisten Busse bleiben in den Depots, wie die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) mitteilten. Beide Unternehmen rechnen „nicht damit (…) den Bus- und U-Bahn-Betrieb in Hamburg aufnehmen zu können“. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie ab morgen früh in unserem Liveticker.

Fahrgäste seien gebeten, auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und gegebenenfalls auf andere Verkehrsangebote auszuweichen. Von dem 24-stündigen Warnstreik nicht betroffen seien die S-Bahn und die Hadag-Fähren.

Das könnte Sie auch interessieren: So einfach tauschen Sie tierisches Essen aus

Die Warnstreiks bei der VHH und der Hochbahn beginnen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag um 3 Uhr. Auch die Nachtbusse von Montag auf Dienstag seien vom Warnstreik betroffen. Am Morgen sei beim Busbetriebshof der Hochbahn in Harburg eine Kundgebung geplant. Von dort führe dann ein Demonstrationszug bis zum Harburger Rathausplatz, wo um 10.30 Uhr die gemeinsame Streikkundgebung der Beschäftigten von Hochbahn, VHH und aus dem öffentlichen Dienst der Länder stattfinde. (dpa/mp)