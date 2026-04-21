U-Bahn-Betrieb in Hamburg massiv gestört: Das war der Grund

Pendler brauchten starke Nerven: Am frühen Dienstagmorgen kam es im gesamten Hamburger U-Bahn-Netz zu erheblichen Ausfällen. Inzwischen läuft der Betrieb wieder.

Grund für die massiven Einschränkungen war ein Softwarefehler nach einem geplanten Update, wie die Hochbahn mitteilte. Zeitweise konnten große Teile des Netzes nicht oder nur stark eingeschränkt betrieben werden.

Nur auf wenigen Strecken fuhren überhaupt noch Züge – darunter die U1 zwischen Ohlstedt und Berne sowie die U2 zwischen Niendorf-Nord und Christuskirche. Fahrgäste mussten auf Busse und S-Bahnen ausweichen.

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Die Hochbahn arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Um kurz nach 5 Uhr war die Störung behoben, der U-Bahn-Verkehr läuft wieder normal. (rei)