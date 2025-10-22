TV machte ihn berühmt: Hamburgs bekanntester Tierfreund tritt ab

Er war das Gesicht des Hamburger Tierschutzes – jetzt zieht er sich zurück: Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze des Franziskus Tierheims in Lokstedt hat Frank Weber die Leitung abgegeben. Der langjährige Tierheimchef und Moderator der VOX-Sendung „hundkatzemaus“ wurde am Wochenende im Rahmen einer emotionalen Feier verabschiedet.

Weber prägte das Tierheim seit 2004 wie kein anderer. Unter seiner Leitung wurde es zu einem modernen Zuhause für Tiere in Not – hell, offen, mit Begegnungsflächen wie dem beliebten Pfötchen-Café. Doch Weber kümmerte sich nicht nur um Hunde, Katzen und Kleintiere, sondern auch um große Tierschutzthemen: Er kämpfte gegen illegalen Welpenhandel, machte Missstände öffentlich und gab dem Tierschutz in Hamburg eine laute Stimme.

Frank Weber tritt ab – Sabine Löwenstrom übernimmt

Seine Nachfolgerin ist Sabine Löwenstrom, seine bisherige Stellvertreterin. Sie arbeitet seit über zehn Jahren im Tierheim, ist seit Kurzem auch im Vorstand des Bundes gegen Missbrauch der Tiere und kennt den Betrieb in- und auswendig. „Ich bin mit dem Franziskus Tierheim gewachsen“, sagt sie. „Die Tiere stehen bei uns immer im Mittelpunkt – das bleibt auch so.“

Frank Weber bleibt dem Tierschutz treu und will sich künftig neuen Projekten widmen. Sein Vermächtnis bleibt: Ein Tierheim, das Haltung zeigt, Herzen öffnet – und Hamburgs Tierfreunden seit Jahrzehnten eine Heimat bietet. (mp/rei)