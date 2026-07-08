Hamburgs beliebte TV-Köchin hat geheiratet! Sekt gab es aus dem Auto und gespeist wurde in der Weidenkantine.

Auf ihrem Instagram-Account verkündet die bekannte Hamburger TV-Köchin Zora Klipp, dass sie geheiratet hat.

Allerdings ein bisschen versteckt: In ihrer Story von Dienstagabend hat sie ein Foto gepostet, auf dem zwei übereinander gelegte Hände mit goldenen Eheringen zu sehen sind. Dazu steht „Two weeks ago“. Die Hochzeit scheint also schon vor zwei Wochen stattgefunden zu haben.

In ihrer Insta-Story verrät Zora Klipp, dass sie geheiratet hat. Screenshot Instagram

Buffet in der Weidenkantine

Anzeige

Weitere Bilder aus ihrer Story zeigen einen Sektempfang aus einem weißen VW-Käfer heraus bei strahlendem Sonnenschein. Gefeiert wurde offenbar in der Weidenkantine von Zora Klipp. Zu einem Foto, dass ihr Lokal an der Weidenallee zeigt, schreibt sie: „Wir hatten den tollsten Nachmittag in unserer kleinen Weidenkantine“.

Zu Essen gab es unter anderem Smörrebrot, Mini Galettes und Tiramisu Törtchen. Fotos in Instagram-Storys sind nur für 24 Stunden zu sehen. Wer sich die Bilder noch ansehen möchte, sollte also schnell sein!

Anzeige



