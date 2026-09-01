Hitler-Witze am Backofen: Steffen Henssler irritiert mit einem aktuellen Koch-Video auf YouTube. Der Hamburger Fernsehkoch zeigt darin, wie er ein Rib Eye Steak zubereitet. So weit, so normal. Doch plötzlich hält er sich einen schwarzen Küchenpinsel vor die Oberlippe und imitiert die Stimme von Adolf Hitler. „Geschmacklos!“, finden das geschockte Follower. Und was sagt Steffen Henssler dazu?

„Oh, der Geruch ist toll“, sagt Steffen Henssler, als er nach seinem Steak im Backofen schaut. Regelmäßig postet der Hamburger Fernsehkoch Rezept-Videos auf YouTube („Hensslers schnelle Nummer“). So wie vor Kurzem seine Anleitung für „Das perfekte Rib Eye Steak vom Grill“.

Fernsehkoch Steffen Henssler irritiert mit Hitler-Video

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Doch bei der Zubereitung hält er sich plötzlich einen schwarzen Küchenpinsel vor die Oberlippe. Und imitiert Hitlers Stimme, mitsamt rollendem „R“: „45 Minuten später gucken wir in den Ofen – und freuen uns.“ Gleich zwei weitere Male nutzt er den Pinsel als Hitler-Bart, sagt später im Video: „Kurze Info: Das ist natürlich kein Faschingsbart, sondern unser Grill- und Marinadenpinsel.“

Steffen Henssler imitiert in seinem Koch-Video mehrfach Hitler. Screenshot YouTube

In den Kommentaren zeigen sich Follower entsetzt: „Unfassbar, dass dieses Video nicht gelöscht wird. Unterirdisch!“ oder „Das Letzte! So was braucht man nicht“, schreiben sie. „Henssler, geht’s noch? Ein Koch sollte Geschmack haben und gut wär das auch beim Humor!“ „Herr Henssler, bei Ihrem Humor bleibt einem das gute Rib-Eye im Halse stecken.“ Oder auch: „Vollkommen unpassend und unsensibel in der heutigen Zeit.“

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Einige Fans springen dem TV-Koch auch zur Seite: „Man darf über die deutsche Geschichte auch mal lachen“, schreibt jemand. Henssler versieht den Kommentar mit einem Herzchen.

Die MOPO hat bei Steffen Hensslers Management nachgefragt, was sich der TV-Koch bei diesem Video gedacht hat. Bisher gab es keinerlei Reaktion. Der Clip ist immer noch online zu finden.

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Schon 2017 sorgte Henssler mit einem umstrittenen Hitler-Video für Aufsehen. Damals trat Noah Becker, der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker, recht lustlos in der Vox-Show „Grill den Henssler“ auf. Henssler postete danach ein Foto der Comicfigur Tingeltangel-Bob von den „Simpsons“ – in Anspielung auf Noah Becker. Boris Becker tobte vor Wut und nannte Henssler einen Rassisten. Witze über Hautfarbe und Haare seien unangebracht. Der TV-Koch wiederum antwortete mit einer Hitler-Parodie. Auch dieses Video ist noch im Netz.