Darf er so?! TV-Koch nennt Rote Grütze „überschätzt“

Der dänische TV-Koch Brian Bojsen liebt Outdoor-Abenteuer und die raue Natur. Er organisiert für Interessierte Reisen nach Lappland – Kochen über offenem Feuer inklusive („Wild and Blond“). Hier spricht der 53-Jährige über Hamburg-Klischees und nervige Baustellen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Ich würde dafür sorgen, dass die ganzen Baustellen in Hamburg besser koordiniert würden und nicht die ganze Stadt lahmliegt.

2. Wer ist Ihre Lieblingshamburgerin? Ina Müller – ich liebe ihre Show und mehr Hamburg geht nicht.

3. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee? In Hamburg regnet es ständig. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr oft so an, aber mich stört es nicht, ist ja wie ein skandinavischer Sommer.

4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt? Birnen, Bohnen und Speck ist ein Gericht, das definitiv viel mehr auf der Hamburger Speisekarte sein sollte. Völlig überschätzt ist Rote Grütze – kommt mittlerweile nur noch überall aus Tüten und Dosen. Keiner macht’s mehr selbst.

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Wenn ich mal den ganzen Tag im Bett liegen bleiben kann, Zeit mit meinen Kindern verbringe oder im Norden in der Natur unterwegs bin.

6. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür? Dschungelcamp

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7. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss? Das war im Stadtpark, vor 29 Jahren.

8. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? Bei Matze im „Bierkrug“ an Heiligabend.