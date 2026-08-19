Comedienne und Bestseller-Autorin Lena Kupke sagt alle Tourtermine ab. Auch ein Auftritt in Hamburg ist betroffen.

Lena Kupke beim Life-Podcast auf einer Bühne des Comedy Arts Festivals Moers. Nun muss sie ihre Tour wegen ihrer Schwangerschaft absagen. (Archivbild) IMAGO / Funke Foto Services

Die deutsche Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Bestsellerautorin Lena Kupke wollte ab September auf Lesetour gehen und auch in Hamburg auf der Bühne stehen. Doch das muss sie absagen. Grund dafür: Ihre voranschreitende Schwangerschaft.

„Es tut mir unendlich leid, euch mitzuteilen, dass sich meine Schwangerschaft so entwickelt hat, dass ich aus medizinischen Gründen nicht touren darf“, schrieb die Autorin am Montagabend auf Instagram.

Die gesamte Tour, inklusive ihrem geplanten Hamburg-Stopp am 6. September im Centralkomitee, muss daher abgesagt werden. „Die Entscheidung der Ärztinnen war sehr klar“, heißt es in dem Statement. „Ich bin einfach nur traurig. So gerne hätte ich euch getroffen und mit euch eine ganz besondere Live-Pause erlebt“.

Anzeige

Im Juni hatte Lena Kupke ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet. Damals mit den Worten. „Eilmeldung: Leider müssen meine Tour-Termine im Juni in den September verschoben werden. Es tut mir sehr leid, aber es geht nicht anders, weil ich bzw. das Baby in mir im Juni wichtige Termine in Köln hat :).” Nun wurden die auf September verschobenen Termine ganz abgesagt.

Bereits erworbene Tickets können zurückgegeben werden. Informationen dazu folgen von den Veranstaltungsorten. Geplant waren unter anderem Lesungen in Bremen (4. September), Berlin (8. September) und Köln (15. Oktober) und fünf weiteren deutschen Städten.

Anzeige

Seit 2016 tritt Kupke als Comedienne auf und war auch in einigen Formaten von ZDF und KiKA zu sehen. Ihr erstes Buch „Wahrheit oder Pflicht: Was ich übers Frausein gelernt habe“ veröffentlichte sie 2021. Außerdem moderierte sie mehrere Podcasts. 2026 erschien ihr Debütroman und gleichzeitig „Spiegel“-Bestseller mit dem Titel „Pause”. (js)



