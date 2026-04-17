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Turmweg-Flohmarkt-Urgestein Mathias

Von Anfang an dabei: Mathias steht schon fast sein ganzes Leben auf dem Turmwegflohmarkt. Foto: privat/hfr

  • Rotherbaum

paidDas Urgestein vom Turmwegflohmarkt: „Früher herrschte hier Goldgräberstimmung“

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Es ist einer der schönsten Flohmärkte Hamburgs: Zwei Mal im Jahr bauen Anwohner und Händler am Turmweg in Rotherbaum ihre Tische auf, um ausgediente Lieblingsstücke an interessierte Schnäppchenjäger weiterzugeben. Am 19. April steht nun ein Jubiläum an: Der Turmwegflohmarkt findet zum 100. Mal statt. Die MOPO hat einen Verkäufer ausfindig gemacht, der von Anfang an dabei war.


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