Es ist einer der schönsten Flohmärkte Hamburgs: Zwei Mal im Jahr bauen Anwohner und Händler am Turmweg in Rotherbaum ihre Tische auf, um ausgediente Lieblingsstücke an interessierte Schnäppchenjäger weiterzugeben. Am 19. April steht nun ein Jubiläum an: Der Turmwegflohmarkt findet zum 100. Mal statt. Die MOPO hat einen Verkäufer ausfindig gemacht, der von Anfang an dabei war.





