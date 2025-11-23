Normalerweise ist er im Rettungseinsatz in den Bergen oder löscht Brände: Der Helikopter „Firedog“ von Heli Austria flog jetzt die 1000 Kilometer aus Salzburg ins Flachland nach Hamburg, um hier das höchste Bauwerk der Hansestadt zu errichten. Für seine schwere Last mussten zuvor etliche Sitze und mehr ausgebaut werden und auch eine extra auf dem Gelände installierte Gondel kam in Moorfleet zum Einsatz.





