mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Helikopter Montage NDR Funkturm

Noch steht der Helikopter neben dem Sendemast, wenn alles getaut ist, geht es hoch. Foto: Marius Röer

  • Billwerder

paidTurmbau mit Rettungs-Heli „Firedog“: Hier wird Hamburgs höchstes Bauwerk errichtet

kommentar icon
arrow down

Normalerweise ist er im Rettungseinsatz in den Bergen oder löscht Brände: Der Helikopter „Firedog“ von Heli Austria flog jetzt die 1000 Kilometer aus Salzburg ins Flachland nach Hamburg, um hier das höchste Bauwerk der Hansestadt zu errichten. Für seine schwere Last mussten zuvor etliche Sitze und mehr ausgebaut werden und auch eine extra auf dem Gelände installierte Gondel kam in Moorfleet zum Einsatz.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test