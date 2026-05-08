Tui Cruises legt 2027 häufiger im Hamburger Hafen an

In Deutschland gibt es mehrere Kreuzfahrthäfen, die um Urlauber konkurrieren. Der Anbieter Tui Cruises will künftig Schiffe häufiger nach Hamburg fahren lassen.

Der Kreuzfahrtanbieter hat angekündigt, 2027 Hamburg häufiger als dieses Jahr mit seinen Schiffen anzulaufen. Insgesamt sind nächstes Jahr 61 Anläufe geplant, wie die Reederei aus Hamburg mitteilte. Das sind acht Anläufe mehr als dieses Jahr.

Tui Cruises kommt mit Kreuzfahrtschiffen häufiger nach Hamburg

Das Unternehmen begründete die Entscheidung, die Anläufe zu steigern, mit der erhöhten Nachfrage der Kunden nach dem Hamburger Hafen. Hamburg ist der nach Passagierzahlen wichtigste Kreuzfahrthafen Deutschlands. Die Wirtschaftsbehörde verzeichnete vergangenes Jahr rund 1,4 Millionen Passagiere bei 295 Anläufen.

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Tui Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Touristikkonzerns Tui und des US-Kreuzfahrtkonzerns Royal Caribbean. (dpa/mp)