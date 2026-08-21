Für viele Kinder steht der erste Schultag an. MOPO-Redakteure erinnern sich mit gemischten Gefühlen an ihren damaligen großen Tag.

Kommende Woche ist es so weit: Für 19.000 Kinder in Hamburg beginnt der Ernst des Lebens. Sie haben am Dienstag ihren ersten Schultag! Und obwohl die Schultüte viel Süßes verspricht, ist der Start in das neue Leben an der Grundschule nicht immer mit Glücksgefühlen verbunden. MOPO-Redakteure erinnern sich in persönlichen Geschichten an eine Feier, die mit Freud und Leid zugleich verbunden war.

Fiat einer Lehrerin demoliert: Dieser Kollege war ein ziemlicher Rabauke

Gut 60 Jahre ist sie her – meine Einschulung in der Volksschule Moorkamp in Eimsbüttel. Und ich stand lachend in einem von meiner Mutter selbstgenähten schwarz-weißen Kurzmantel am Eingang. Die Schultüte war beinahe so groß wie ich, und darauf prangte ein Hase-Igel-Motiv. Der Inhalt interessierte mich viel mehr als die Schule, gierig griff ich nach den neuesten Automodellen von Wiking und den Lego-Steinen. Nur ein Jahr war ich auf der Schule, und ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich mir das Handgelenk brach: Zusammen mit anderen Rabauken aus der Klasse hatte ich den Fiat 500 einer Lehrerin auf dem Pausenhof ins Rollen gebracht und krachend gegen ein Gittertor geschoben. Thomas Hirschbiegel, Chefreporter

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Die kleine Nina hatte wegen der Schultüte ein unangenehmes Malheur

Die kleine Nina Gessner hebt stolz ihre Schultüte in die Luft. privat

Mein erster Schultag am 1. September 1980 begann mit einem Fehltritt. Mit der riesigen, von meiner Mutter selbst gebastelten Schultüte vor dem Bauch konnte ich nicht sehen, was vor mir auf dem Weg zur Grundschule Knauerstraße (Eppendorf) lag. So tappte ich in einen frischen, ziemlich flüssigen Hundehaufen. Leider hatte ich Sandalen an, sodass auch mein Fuß in der braunen Suppe versank und das Problem nicht so schnell zu lösen war.

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Mein Vater rannte zurück nach Hause und kam mit einem Paar Halbschuhen und roten Socken wieder. Nur handelte es sich dabei um seine eigenen Strümpfe, was man auf allen Einschulungsfotos daran erkennt, dass die Fersen auf der Höhe meiner Kniekehlen saßen. Das war mir peinlich! Vielleicht hat es ja Glück gebracht. Zumindest bin ich ganz gut durch die Schule gekommen. Nina Gessner, Lokalredakteurin

Zerknüllte MOPO-Seiten in der Tüte: Dieser spätere Redakteur war enttäuscht

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Rüdiger Gaertner strahlt an seinem ersten Schultag in die Kamera. privat

Mein erster Schultag im Herbst 1967 an der Grundschule Hasselbrook fing mit zwei Ärgernissen an. Zum einen, weil meine Mutter mir kurz vorher noch die Haare geschnitten hatte und der Pony dabei viel zu kurz wurde. Das andere Ärgernis: Den ganzen Monat über war es sonnig, und ausgerechnet an diesem Tag regnete es.

Weil mein Schuhwerk aus Sandalen bestand, waren die weißen Strümpfe dreckig und durchnässt, als wir an der Schule ankamen. Und dann gab es später noch ein drittes Ärgernis: Die Schultüte war zwar groß, aber nur im oberen Bereich mit Süßigkeiten gefüllt. Der Rest war mit zerknüllten Seiten der MOPO ausstaffiert. Heute denke ich, dass dies vielleicht ein Zeichen für meine spätere berufliche Laufbahn war. Rüdiger Gaertner, Polizeireporter

Mit eigener Kutsche zum ersten Schultag: Die kleine Pauline kam mit Gips

Zu ihrem ersten Schultag erschien Pauline Dötsch mit Gipsbein. privat

Auf den Fotos von meiner Einschulung 2008 in die KGS Römerhof in Aachen sieht man keine Schultüte oder Blumen, sondern einen Gips und Krücken.

Am Ende der Sommerferien auf einem Spielplatz an der Nordsee hatte ich damals die Idee: Wie meine beiden älteren Brüder sprang ich todesmutig von einem großen Klettergerüst. Doch anstatt wie meine Geschwister im weichen Sand landete ich auf der harten Wiese. Mein rechter Fuß – gebrochen. Und das kurz vor meiner Einschulung!

Von der Kinderärztin bekam ich Krücken, aber irgendwie kam ich damit nur bedingt zurecht. Meine Eltern seufzen heute noch beim Zurückdenken! Sie durften mich den ganzen ersten Schultag lang tragen oder mit meiner ganz persönlichen Bollerwagen-Kutsche durch den Römerhof ziehen. Zum Glück haben meine Omas geholfen! Pauline Dötsch, Praktikantin