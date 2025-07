In Hamburg sollen bald deutlich mehr Anwohner von einem neuen Angebot profitieren: dauerhafte Parkplätze in Park+Ride-Häusern. Das Pilotprojekt „Nachbarschaftsparken“ läuft schon im Bezirk Wandsbek – jetzt soll es auf weitere Parkhäuser in der ganzen Stadt ausgeweitet werden. Die MOPO zeigt auf, welche Orte zuerst dran sind und was das Ganze kostet.