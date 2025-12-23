Tschentschers Weihnachtsbotschaft: Stellen uns gemeinsam den Aufgaben der Zeit

In seiner Weihnachtsansprache drückt Hamburgs Bürgermeister Tschentscher seine Hoffnung auf ein friedlicheres 2026 aus. Die Friedensbotschaft des Weihnachtsfestes könne man dazu gut gebrauchen.

In Zeiten, in denen die Welt „mit vielen Krisen und Konflikten komplexer, unübersichtlicher, härter geworden“ sei, appelliert Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher an den Zusammenhalt in der Stadt. „Dieses gute Miteinander ist wichtig in einer Stadt, in der Menschen aus über 180 Nationen leben, die dadurch vielfältig und stark ist, und in der wir uns gemeinsam den großen Aufgaben der Zeit stellen“, sagt der SPD-Politiker in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsbotschaft.

Zu diesen Aufgaben gehörten eine moderne und starke Wirtschaft, die allen Arbeit gebe, und eine Rente, von der diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet hätten, im Alter leben könnten.

„Das alles sind große und wichtige Aufgaben“

„Wir haben in Hamburg zudem den Auftrag, den Klimaschutz zu beschleunigen und dabei auf die Sozialverträglichkeit, also die Bezahlbarkeit des Lebens in der Großstadt zu achten“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf den erfolgreichen Volksentscheid zur Verschärfung der Hamburger Klimaziele.

Und Hamburg müsse sich dafür einsetzen, „dass ein friedliches, freies und sicheres Leben der Menschen in allen Ländern möglich ist – hoffentlich bald auch wieder in der Ukraine und im Nahen Osten“, sagte Tschentscher. „Das alles sind große und wichtige Aufgaben, bei denen wir die Hoffnung, die Zuversicht und die Friedensbotschaft des Weihnachtsfestes gut gebrauchen können.“ (dpa/mp)