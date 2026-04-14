Der Parkplatz ist in Hamburg ein hart umkämpftes Gut – unter Autofahrern ebenso wie auf politischer Ebene. Nach der Bürgerschaftswahl im Februar 2025 beschloss der rot-grüne Senat unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) den von der SPD favorisierten „Masterplan Parken“. Er soll nicht nur erfassen, wie viele Parkplätze es in Hamburg gibt, sondern Stellplätze, wenn möglich, auch vor Umbauprojekten „retten“. Allein in Hamburg-Nord stehen deshalb fünf solcher Vorhaben auf der Kippe – das könnte teuer werden.





