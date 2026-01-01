Hunderte kommen zum Neujahrsempfang ins Rathaus – manche in Kostümen

Zum traditionellen Neujahrsempfang des Hamburger Senats haben Hunderte Bürgerinnen und Bürger das Rathaus der Stadt besucht. Der Erste Bürgermeister der Stadt, Peter Tschentscher (SPD), und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) nahmen Neujahrsgrüße der Besucher entgegen und sprachen ebenfalls Grüße aus.

Besucher nutzten die Gelegenheit, um Bilder mit Tschentscher und Fegebank machen zu lassen. Manche Bürger trugen historische Kostüme. Für das Bürgerschaftspräsidium nahm Deniz Celik (Linke) an der Veranstaltung teil. Auch Oppositionsführer Dennis Thering (CDU) war zugegen. Das Polizeiorchester musizierte und der Polizeichor sang.

Die Tradition des Neujahrsempfangs, an dem zunächst nur Diplomaten und ausgewählte Standespersonen teilnehmen durften, reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Seit 1926 werden auch Bürger der Stadt sowie Gäste aus dem In- und Ausland ins Rathaus eingeladen. (dpa)