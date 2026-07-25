Ab dem 25. Juli startet in Hamburg die Pride Week: Der Co-Chef der „Hamburg Pride“ über Kotz-Smileys, queerfeindliche Gewalt und die Frage, ob die Hansestadt wirklich noch eine „Insel der Glückseligen“ ist

Beim CSD in Hamburg werden in diesem Jahr 250.000 Teilnehmer erwartet. IMAGO / BREUEL-BILD

Der Hamburger CSD verändert sein Gesicht. Während die Trucks weniger werden, wächst die Zahl der Fußgruppen so stark wie nie. Christoph Kahrmann, Co-Vorsitzender von „Hamburg Pride“, erklärt, weshalb internationale Entwicklungen auch hier spürbar werden und warum Hamburg seine offene Haltung nicht als selbstverständlich betrachten darf.

MOPO: Weniger Trucks, so viele Fußgruppen wie nie: Warum verändert sich der Hamburger CSD?

Christoph Kahrmann: Für Trucks gelten bei uns strenge Auflagen: Mindestens drei Viertel der Fläche müssen politische Botschaften zeigen, höchstens ein Viertel darf Eigenwerbung sein. Allgemeine Slogans wie „Wir sind bunt“ reichen nicht. Außerdem fragen wir die Unternehmen, was sie an den übrigen 364 Tagen für queere Menschen tun: z.B. Gibt es ein queeres Netzwerk? Warum möchte teilgenommen werden, und wie wird die Authentizität des Engagements der Teilnehmenden sichergestellt? Wie wird Vielfalt tatsächlich gelebt?

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Und das schreckt Unternehmen ab?

Vor allem amerikanische Unternehmen fahren ihre Diversity-Programme derzeit zurück. Bereits zwei Wochen nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wurden die Fördergelder des US-Generalkonsulats hier in Hamburg für unseren Inklusionstruck gestrichen. Einige US-Firmen in Hamburg machen trotzdem mit, andere schauen wiederum ganz genau: Was macht der Mutterkonzern?

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CSD in Hamburg 2026: Weniger Trucks, dafür viel mehr Fußgruppen

Bei den Fußgruppen gibt es dagegen einen Rekord. Wie erklären Sie sich das?

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Viele Menschen wollen angesichts der gesellschaftlichen Lage ein Zeichen der Solidarität setzen. Dabei sind nicht nur queere Organisationen, sondern etwa auch der Tierschutzverein oder Omas gegen Rechts.

Wie erleben Sie das gesellschaftliche Klima für queere Menschen?

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist keine Selbstverständlichkeit mehr, der Hass wird lauter. Kotzende Smileys unter Regenbogen-Posts oder Sätze wie „Ihr habt doch schon alles, seid mal leiser“ sind salonfähiger geworden. Zugleich steigt deutschlandweit die queerfeindliche Gewalt. Ich frage mich immer, wieso es so schwer ist, uns einen Tag im Jahr zuzugestehen, an dem wir uns untereinander empowern wollen.

Christoph Kahrmann ist Co-Vorsitzende der Hamburg Pride, die den CSD organisiert. Paul Schimweg/Whitehall Photographie

Woran liegt diese Entwicklung?

Die Welt ist sehr viel komplexer geworden. Nach der Corona-Pandemie dachte man, jetzt kann das Leben wieder losgehen. Dann wurde die Ukraine überfallen, die Lebensmittel werden teuer, Spritpreise steigen, die Inflation steigt, Donald Trump, der Nahost-Krieg. Wir glauben, dass diese multikomplexen Krisen dazu führen, dass Menschen sich wieder nach einfachen Wahrheiten sehnen – ein Nährboden für Populismus. Man neigt dazu, die Welt zurückdrehen zu wollen. Dass die wirtschaftliche Situation aber gleich bleiben würde, das findet in diesem Konstrukt gar nicht statt.

Wie ist die Lage für queere Menschen in Hamburg?

Ist Hamburg noch eine „Insel der Glückseligen“?

Im Vergleich zu anderen Städten schon. Dazu trägt möglicherweise auch unsere gute Zusammenarbeit mit der Politik und der Polizei bei, queerfeindliche Hasskriminalität anzuzeigen sowie Präventionsprogramme aufzusetzen. Trotzdem spüren wir, dass wir enger zusammenrücken müssen – innerhalb der Community und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft. Deshalb laden wir ausdrücklich alle zum CSD ein. Zum zweiten Mal in Folge bieten wir wieder eine Family Area auf unserem Straßenfest an.

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

In anderen Städten haben es CSDs deutlich schwerer.

Ja, deshalb rufen wir dazu auf, besonders die CSDs in Ostdeutschland zu unterstützen. Ein Verein berichtete uns, dass Teilnehmende ihre CSD-Kleidung erst in einem geschützten Zelt anziehen und vor dem Heimweg wieder wechseln, um sicher nach Hause zu kommen. Das hat uns erschüttert. Davon sind wir in Hamburg weit entfernt. Aber wir müssen bewahren, was wir hier haben, und im besten Fall ein Beispiel sein. Mit Vielfalt lebt man besser.

Was müsste in Hamburg aber noch passieren?

Das im rot-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Antidiskriminierungsgesetz muss endlich kommen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz greift beispielsweise nicht in Schulen. Gerade dort muss Queerfeindlichkeit früh bekämpft werden, weil junge Menschen noch in ihrer Identitätsfindung sind. Zudem braucht es klare Anlaufstellen für Betroffene in den Unternehmen.

Was ist das Motto des CSD 2026?

„Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst“. Wir haben auch innerhalb unserer Community vulnerablere Gruppen. Trans*personen erleben etwa sehr viel mehr Hasskriminalität und Anfeindungen als andere. Für sie wollen wir einstehen – ebenso wie für Menschen, die sich noch nicht outen können oder wollen. Menschenrechte gelten für alle unabhängig von persönlichen Vielfaltsmerkmalen. Dafür möchten wir gemeinsam einstehen und laden die gesamte Stadtgesellschaft ein, mit uns ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und Solidarität zu setzen.