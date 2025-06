An Trumps Geburtstag: Gegner des Präsidenten ziehen durch die HafenCity

Am Samstagnachmittag marschieren Demonstranten durch die HafenCity. Mit US-amerikanischen Flaggen und Schildern protestieren sie gegen die Politik des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Das Motto: „Wir brauchen keine Könige“.

Weltweit wurde zu Demonstrationen für diesen Samstag gegen die Politik von Trump aufgerufen. Der Tag hat nämlich Bedeutung für den Präsidenten: Es ist sein 79. Geburtstag. In Washington soll am selben Tag mit einer Militärparade der 250. Geburtstag der US-Armee gefeiert werden. Kritiker werfen Trump vor, er würde die Parade nutzen, um sich als König zu inszenieren.

Rund 200 Hamburger demonstrieren gegen Trump

Laut einem Reporter vor Ort sollen sich am Samstag gegen 15 Uhr knapp 200 Menschen in der HafenCity versammelt haben. Bis 17 Uhr ist die Demo angemeldet, so ein Sprecher der Polizei Hamburg.

Mit Plakaten mit Slogans wie „No Kings, No Tyrants“ (deutsch: „Keine Könige, keine Tyrannen“) wehren sie sich gegen den Kurs der US-Regierung. Laut Polizei verläuft die Demonstration friedlich. Angemeldet wurde sie von „Democrats Abroad Hamburg And Northern Germany“, einer Vereinigung von in Deutschland lebenden US-amerikanischen Anhängern der demokratischen Partei.