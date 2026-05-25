In Hamburg gibt es „Deutschlands teuerste Bratwurst“ – aber schmeckt sie auch?

In Barmbek-Süd wird der Imbissklassiker Bratwurst zum Luxus-Happen. 25 Euro kostet das gute Stück – mit Trüffelschaum und Gänseleber. Zu viel des Guten? MOPO-Reporter Alexander Palm hat’s getestet.

Eine schnelle Bratwurst zwischendurch – geht eigentlich immer. Doch im Komponistenviertel in Barmbek-Süd, zwischen teuren SUVs und stuckverzierten Altbauten, wird selbst der Imbiss zur Bühne für Exquisites. Wer an der Mozartstraße 23 stehenbleibt, dem springt sofort das knallorange Logo von „Curry Pirates“ ins Auge. Neben Wurstvariationen wie Merguez mit Joghurt-Minzsauce oder Rindbratwurst mit Apfelstücken und Wasabisauce taucht da plötzlich ein Gericht auf, das vollends aus der Reihe tanzt: „Die teuerste Bratwurst Deutschlands“. Preis: 25 Euro. Eine Zutatenliste, bei der dem normalen Imbissjünger schwindelig wird: Bratwurst mit pochiertem Kalbsfilet, Gänseleber und Trüffel auf Portwein-Trüffelschaum mit Cheese Balls. Wir sind neugierig – und bestellen.

„Deutschlands teuerste Bratwurst“ gibt es nur auf Porzellan

Eigentlich sollte das ein Undercover-Test werden. Doch kaum möchten wir die Wurst wegen der längeren Vorbereitungszeit telefonisch „to go“ vorbestellen, ruft Chefkoch und Inhaber Michael Weißenbruch prompt zurück: „Die verkaufen wir nicht außer Haus!“ Er meint das todernst. Gänselebercreme und Portweinschaum in der Pappschale? Für Weißenbruch ein No-Go. Der Portwein-Trüffelschaum will frisch sein, die Präsentation stimmen. Und die Wurst dürfen wir nur außer Haus essen, wenn der edle Snack dem Anlass entsprechend auf Porzellan präsentiert wird.

Florian Quandt Normale Bratwurst? Weißenbruchs Kreation ist mit Gänseleber und Trüffel gefüllt. Normale Bratwurst? Weißenbruchs Kreation ist mit Gänseleber und Trüffel gefüllt.

Florian Quandt 25 Euro für eine Bratwurst? Wer auf die Zutatenliste schaut, versteht warum. 25 Euro für eine Bratwurst? Wer auf die Zutatenliste schaut, versteht warum.

Und: Dann liegt sie vor uns – die teuerste Bratwurst Deutschlands. Eine hausgemachte Gänseleberbratwurst, garniert mit Portwein-Trüffelschaum, Balsamicoreduktion, serviert mit einem Gruß aus der Küche: ein Fleuron (ein feines Blätterteiggebäck), gefüllt mit Tomaten, Olivenöl und eingelegten Zwiebeln. Ob das ein Goodie für die Presse ist? Ungewiss.

Edel-Bratwurst aus Barmbek: Delikatesse oder Dekadenz?

Der erste Bissen: komplex. Süße, Fett, Röstaromen. Im Gaumen kollidieren Foie gras und Imbissbude – nicht unangenehm, aber ungewohnt. Die Gänseleber sorgt für intensiven Schmelz, der Trüffelschaum legt sich wie ein samtiger Film über alles, der vertraute Wurstgeschmack bringt Struktur in die Kollision verschiedenster Sinneseindrücke. Die Balsamicoreduktion hebt das Ganze durch eine dezente Säure, die kurz aufblitzt, dann wieder verschwindet.

Dazu gibt es „Cheese Balls“: knusprige Kroketten mit Schweizer Bergkäse und einem Hauch Chili – selbstgemacht, versteht sich. Geschmacklich solider als spektakulär, aber im Zusammenspiel mit der Wurst eine willkommene Entlastung für die Sinne. „Billig kann jeder, mach doch die teuerste“, sagt Weißenbruch zur Entstehungsgeschichte der exquisiten Bratwurst vor mehr als 15 Jahren.

„Curry-Pirates“ in der Mozartstraße (Barmbek-Süd) Florian Quandt „Curry-Pirates“ in der Mozartstraße (Barmbek-Süd)

Der Geschmackstest hinterlässt Fragen. Muss eine Bratwurst so aufwendig sein? Nein. Will man sie einmal probiert haben? Ja. Es ist keine Mahlzeit für jeden Tag – eher ein Happen mit Anekdoten-Garantie.

Vom Gourmetlokal zur Wurstbude?

Michael Weißenbruch ist schließlich kein gewöhnlicher Imbisskoch. „Ich bin wohl der einzige Imbissbetreiber in ganz Hamburg, der auch Foie gras kann“, sagt er. Gemeinsam mit Partnerin Monika Hamann betrieb er bis 2007 das „Clasenhof“, wurde für originelle Kreationen wie Hamburger Weißwurst, Entenleberpralinen und Artischockenbrûlée gefeiert. Nach nächtlichen Ausflügen zu Hamburger Imbissen kam die Idee: „Das kann ich auch – nur besser!“ Ein Jahr tüftelte er an neuen Rezepten, testete mit Gästen, eröffnete die „Curry Pirates“ – und erfand die Wurst neu.

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Offiziell ist Weißenbruchs Bratwurst übrigens seit 2015 nicht mehr die teuerste Deutschlands. Diesen Titel holte sich ein Metzger aus Hessen – mit einer Kobe-Rind-Wurst für 30 Euro das Stück. Der Unterschied? Die wird tiefgekühlt von Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) nach London verschifft, ist dort Teil eines ganzen Kobe-Menüs – und außerdem mit 40 Gramm eher aromastiftend als magenfüllend. Und ganz ehrlich: Dann doch lieber frisch, heiß und direkt auf den Teller in Barmbek.