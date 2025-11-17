Schneeregen und erster Frost: Meteorologen warnen vor Glätte in und um Hamburg

Wechselhaftes Wetter, Schauer und zeitweise Glätte: Der Wochenstart in Norddeutschland bringt unbeständige Aussichten und kühle Temperaturen.

Die Menschen in Norddeutschland müssen sich zum Wochenstart auf windiges und eher ungemütliches Wetter einstellen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Montag Schauer und Graupelschauer mit Wolken ab, im Tagesverlauf lockert es verbreitet auf. An den Küsten können Schauer auftreten, an der Nordsee örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen 6 Grad im Binnenland und bis zu 9 Grad auf Helgoland. An den Küsten weht der Wind frisch und böig.

In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken auf, gebietsweise fällt etwas Regen oder Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad auf Helgoland, rund 3 Grad an den Küsten und bis zu -1 Grad im Binnenland. Es kann leichte Glätte geben.

Trübes Wetter auch zur Wochenmitte

Der Dienstag bleibt überwiegend grau. Immer wieder ziehen Regenschauer durch, am Morgen auch Graupelschauer. Die Temperaturen erreichen 6 Grad im Binnenland und bis zu 8 Grad auf den Inseln. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen etwa 3 Grad auf den Inseln und bis -1 Grad an der dänischen Grenze. Es besteht Glättegefahr.

Das trübe Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Nach Angaben des DWD fallen zunächst vereinzelt Schauer, im Tagesverlauf nimmt der Regen zu. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad bei überwiegend schwachem bis mäßigem Wind. Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt mit Regen oder Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf 4 Grad auf Helgoland, etwa 2 Grad an den Küsten und bis -1 Grad im Binnenland. Glätte ist möglich.

Am Donnerstag bleibt es meist wolkig. Im Südosten von Schleswig-Holstein gibt es zeitweise Regen oder Schneeregen, örtlich kann es sogar schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 4 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind. (dpa)