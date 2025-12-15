Trübe Suppe oder Puderzucker-Landschaft? So wird das Weihnachts-Wetter

Noch neun Tage bis zum Heiligen Abend – und am blauen Himmel über Hamburg strahlt die Sonne bei milden Temperaturen. Bleibt das so oder können wir uns auf weiße Weihnachten freuen? Die MOPO hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nach den Trends für die Feiertage gefragt.

Für alle, die sich auf eine weiße Puderzucker-Landschaft gefreut haben, hat DWD-Meteorologe David Menzel ernüchternde Nachrichten: „Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen eher schlecht“, sagt er gegenüber der MOPO. Zwar ließen sich für die Feiertage noch keine verlässlichen Vorhersagen treffen, aber der Trend gehe in eine andere Richtung.

Wetter in Hamburg: milder Dezember – voraussichtlich graue Weihnachten

„Wir haben einen sehr milden Dezember“, so Menzel. „Am Freitag, den 19. Dezember erwarten wir Temperaturen von bis zu zwölf Grad. Danach wird es voraussichtlich Tag für Tag etwas kälter, aber nicht so kalt, dass es für Schnee an Heiligabend reicht.“ An den Feiertagen dürften die Temperaturen tagsüber gut über null Grad liegen, nachts sei auch leichter Frost möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Leerstand, Baustelle, Wasserschaden: Jetzt tut sich was an Hamburgs Trostlos-Bahnhof

Der Experte rechnet an Weihnachten mit typischem Hamburger Wetter – und das schon ab Mitte dieser Woche. „Der Dienstag könnte noch etwas Sonne bringen. Aber ab Mittwoch sieht es so aus, als ob sich eine dichte Wolkendecke bildet. Die Feiertage dürften dem Trend zufolge eher trüb werden.“ Klingt, als wäre dieses Weihnachten mal wieder Grau statt Weiß die dominante Farbe.