Viele Hamburger Autofahrer kurven auf der Suche nach einem freien Parkplatz endlos umher – so auch im Billstedter Ortsteil Kirchsteinbek. Dort mussten rund 16 Parkplätze dem Neubau einer Feuerwache weichen (MOPO berichtete). Jetzt haben einige Eigenheimbesitzer in einer benachbarten ruhigen Seitenstraße Poller, Steine und andere Sperren vor ihren Häusern aufgebaut, um das Parken dort zu verhindern. Aber ist das überhaupt erlaubt?

