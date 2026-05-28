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Totes Kind in Unterkunft am Überseering entdeckt – Behörden weichen Fragen aus

Die Flüchtlingsunterkunft am Überseering in der City Nord macht seit Monaten Schlagzeilen. Zum Jahresende sollte sie geschlossen werden, aber daraus wird nun wohl nichts. Foto: RUEGA

  • Winterhude

paidTrotz Bränden und Hygienemängel: Skandal-Unterkunft Überseering soll länger bleiben

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Verdreckte Duschen, zerstörte Sanitäranlagen, Müll, Brandspuren, Fäkalien: Erst vor wenigen Tagen hat die MOPO erneut über die Zustände in Hamburgs größter Flüchtlingsunterkunft am Überseering 26 berichtet. Ein junger Ukrainer hatte Fotos aus dem früheren Bürogebäude in der City Nord vorgelegt und die Lage als „menschenunwürdig“ bezeichnet. Nun zeigt eine Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion: Ein schnelles Ende des umstrittenen Standorts ist keineswegs sicher. Im Gegenteil – Betreiber Fördern & Wohnen (F&W) prüft eine Verlängerung des Unterkunftsbetriebs bis Ende 2027.


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