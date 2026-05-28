Verdreckte Duschen, zerstörte Sanitäranlagen, Müll, Brandspuren, Fäkalien: Erst vor wenigen Tagen hat die MOPO erneut über die Zustände in Hamburgs größter Flüchtlingsunterkunft am Überseering 26 berichtet. Ein junger Ukrainer hatte Fotos aus dem früheren Bürogebäude in der City Nord vorgelegt und die Lage als „menschenunwürdig“ bezeichnet. Nun zeigt eine Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion: Ein schnelles Ende des umstrittenen Standorts ist keineswegs sicher. Im Gegenteil – Betreiber Fördern & Wohnen (F&W) prüft eine Verlängerung des Unterkunftsbetriebs bis Ende 2027.





