Visualisierung eines hellen Gebäudes mit grünen Laubengängen

Der Siegerentwurf für das neue Ärztehaus. Foto: LH Architekten

  • Billstedt

paidNeues Ärztehaus, alter Ärger: Ausgerechnet Firma unter Betrugsverdacht zieht hier ein

In Mümmelmannsberg soll ein neues Ärztehaus gebaut werden – eigentlich eine gute Nachricht, weil die alte Praxisklinik marode ist. Doch ausgerechnet die Alanta Health Group, Vermieterin und Nutzerin des bisherigen Standorts, soll im Neubau drei Etagen anmieten. Dabei muss sich das Unternehmen bald wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten. Wie passt das zusammen? Die MOPO hat nachgefragt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

