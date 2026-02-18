In Mümmelmannsberg soll ein neues Ärztehaus gebaut werden – eigentlich eine gute Nachricht, weil die alte Praxisklinik marode ist. Doch ausgerechnet die Alanta Health Group, Vermieterin und Nutzerin des bisherigen Standorts, soll im Neubau drei Etagen anmieten. Dabei muss sich das Unternehmen bald wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten. Wie passt das zusammen? Die MOPO hat nachgefragt.





