Trinken hilft: Dieses Bier soll Hamburgs Clubs retten

Hamburgs Clubszene bekommt flüssige Unterstützung: Die Ratsherrn-Brauerei ist seit diesem Jahr offizieller Partner des Clubkombinats Hamburg. Gemeinsam bringen sie ein wohltätiges Spezial-Bier auf den Markt.

Die Hamburger Brauerei Ratsherren arbeitet seit Januar mit der Clubszene der Stadt zusammen: Gemeinsam mit dem Clubkombinat bringt das Unternehmen ein Pils auf den Markt, von dem jede verkaufte Flasche den Erhalt der Live-Venues unterstützen soll, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Dieses Bier soll Hamburgs Clubs retten: Thomas Passauer (Ratsherrn, v.l.), Annkathrin Schwerthelm (Clubkombinat) und Mariann von Redecker (Ratsherrn) präsentieren das „Clubkombinat-Pilsener“. Ratsherrn Brauerei Dieses Bier soll Hamburgs Clubs retten: Thomas Passauer (Ratsherrn, v.l.), Annkathrin Schwerthelm (Clubkombinat) und Mariann von Redecker (Ratsherrn) präsentieren das „Clubkombinat-Pilsener“.

Clubkombinat-Bier in Bars, Clubs und im Handel

Das „Clubkombinat-Pilsener“ trägt ein spezielles Etikett und ist in Kiosken, Bars, Clubs und im Einzelhandel erhältlich. Der Clou: Von jeder verkauften Flasche gehen fünf Cent direkt an das Clubkombinat – und damit an den Erhalt der Locations.

Die Kooperation soll ein Zeichen setzen. Clubs seien wichtige Orte für Begegnung, Vielfalt und Kultur, stünden aber gleichzeitig unter massivem wirtschaftlichem Druck. Mit der Aktion wollen Brauerei und Interessenverband zeigen, wie lokale Wirtschaft und Kulturszene zusammenarbeiten können, um das Nachtleben der Stadt zu stärken.