Triathlon in Hamburg: Diese Straßen sind gesperrt

Am Wochenende messen sich Tausende Athleten in der Hamburger City beim Triathlon. Etliche Straßen sind für den Verkehr gesperrt.

Der World Triathlon kommt nach Hamburg: Während Tausende Athleten am kommenden Wochenende durch die Innenstadtstraßen und das Wasser der Alster keuchen, müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer wegen zahlreicher Sperrungen Umwege in Kauf nehmen.

Bereits im Vorfeld der Rennen kommt es ab Freitag, 10. Juli, ab 20 Uhr zu umfangreichen Verkehrsmaßnahmen. Ende der Beeinträchtigungen ist voraussichtlich am Sonntag um 22 Uhr.

Triathlon: Radstrecken für Verkehr voll gesperrt

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Die Radstrecken der Open Races am Samstag und Sonntag sind weitgehend gleich und für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Sie führen von der Esplanade über den Deichtorplatz und die Straßen Dovenfleet und Baumwall bis zum St. Pauli Fischmarkt, allerdings sind am Sonntag auch die Breite Straße und die Straße Palmaille abgeriegelt.

Die Strecken des Hamburg Triathlon 2026. Deutsche Triathlon Union

Eine Anfahrt in die HafenCity über Kornhausbrücke, Brooksbrücke, Niederbaumbrücke und Oberbaumbrücke ist am Samstag (11. Juli) zwischen 5.30 und 13.30 Uhr sowie am Sonntag zwischen 5.30 und 17 Uhr (Niederbaumbrücke ab 13 Uhr wieder frei) nicht möglich. Die HafenCity ist lediglich über die Elbbrücken (Anschlussstelle Veddel) und im weiteren Verlauf über die Versmannstraße anfahrbar. Eine Ausfahrt über die Oberbaumbrücke ist hingegen jederzeit möglich.

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Lombardsbrücke und Wallringtunnel voll gesperrt

Die Lombardsbrücke ist am Samstag von 5.30 Uhr bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 5.30 bis 20 Uhr voll gesperrt. Die Kennedybrücke ist während des gesamten Wochenendes in beide Richtungen frei befahrbar. Der Wallringtunnel ist von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, in beide Richtungen voll gesperrt.

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Der Bereich rund um die Große Elbstraße und Neumühlen kann am Sonntag nur über die Kaistraße angefahren werden. Das Gebiet zwischen Reeperbahn und St. Pauli Hafenstraße/Pepermölenbek und Helgoländer Allee ist von Norden jederzeit frei erreichbar. Die Sperren betreffen nur die St. Pauli Hafenstraße und den St. Pauli Fischmarkt.

Das Cruise Center Altona erreichen Reisende über die Kaistraße. Eine Anfahrt über die St. Pauli Hafenstraße/Große Elbstraße ist nicht möglich. Der Straßenzug Max-Brauer-Allee/ Elbchaussee ist am gesamten Wochenende in beide Fahrtrichtungen frei befahrbar. (mp)