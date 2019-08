Tretroller-Ärger in Hamburg : Die Erkenntnis der Verkehrsbehörde überrascht

In zahlreichen deutschen Städten gehen E-Scooter den Fußgängern und Fahrradfahrern auf die Nerven. Sie werden kreuz und quer geparkt, unachtsame oder betrunkene Fahrer verursachen Unfälle. Doch entgegen dem bundesweiten Trend sieht die Hamburger Verkehrsbehörde die Mietfahrzeuge „aktuell nicht als Problem“. Die Beschwerdelage ist laut Polizei überraschenderweise sehr gering.

Seit bereits zwei Monaten sehen wir in Hamburg E-Scooter über die Straßen flitzen. Die rund 2800 Tretroller von Lime, Tier, Circ und Voi verursachen dabei aber weniger Probleme als bislang angenommen. Es gehen nur äußerst wenige Beschwerden bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin der Verkehrsbehörde mitteilte.



Trotzdem appelliert die Verkehrsbehörde an die Tretroller-Nutzer, sich an geltende Regeln zu halten und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. „Die Regeln sind natürlich immer nur so gut, wie die Leute, die die Roller benutzen, sich auch daran halten“, sagte die Sprecherin.

E-Scooter: Beschwerden in anderen Großstädten wachsen

In anderen deutschen Städten ist die Lage deutlich weniger entspannt. In Berlin zum Beispiel habe es in den vergangenen Wochen zahlreiche Bürgerbeschwerden durch abgestellte Tretroller auf Gehwegen gegeben – vor allen an Touristenorten wie dem Brandenburger Tor. Deshalb seien laut Verkehrssenator Regine Günther (Grüne) bald mehr Parkverbotszonen sowie Fahr- und Sicherheitstrainings für E-Scooter-Fahrer geplant. Auch in Dresden und Köln sollen mehr Tabuzonen eingerichtet werden, um den Tretroller-Wahnsinn einzudämmen.

Neue Rahmbedingungen für E-Roller geplant

In Deutschland gibt es laut Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, die seit dem 15. Juni in Kraft ist, keine konkreten Regelungen zu Stellplätzen. Deshalb sei man auf ein „kooperatives Miteinander mit den Verleihfirmen angewiesen“, wie Dresdens Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain mitteilte. Die kommunalen Spitzenverbände und die E-Scooter-Anbieter verhandeln aber schon über eine gesetzliche Rahmenvereinbarung, die Abstellverbotszonen oder auch eine bessere Information der Nutzer über die Regeln schaffen soll.

Keine weiteren Parkverbotszonen in Hamburg

In Hamburg gebe es momentan 500 Parkverbotszonen, die mit den Roller-Vermietern ausgehandelt worden sind. Vor allem die Bereiche rund um Gewässer und Grünanlagen sollen so vor achtlos abgestellten Tretrollern bewahrt werden. Neue Zonen seien aber nicht geplant.

Zu den rund 2800 Fahrzeugen werden sich laut Angaben der Verkehrsbehörde bald noch zwei weitere Anbieter gesellen. Die maximale Zahl von 1000 Scootern pro Anbieter im innerstädtischen Bereich soll aber nicht überschritten werden.