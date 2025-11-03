Dünne Waffeln mit Karamell-Sirup und bunten Toppings: Ein Trend aus Amsterdam erobert jetzt auch Hamburg. Ein Gastro-Paar verkauft in der Hansestadt „Stroopwaffeln“ – und die Kunden rennen ihnen die Bude ein. Wartezeit? Bis zu 30 Minuten! Die MOPO hat mit den Inhabern gesprochen – wie sie den süßen Snack originalgetreu herstellen und was sie für die Zukunft planen.





