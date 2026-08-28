Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hamburg erneut gestiegen. Der Wert ist so hoch wie schon lange nicht mehr.

Logo und Schriftzug der Agentur für Arbeit an einer Backsteinfassade in Bergedorf, Hamburg, unter dunklem Wolkenhimmel. picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg hat den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht.

Im August waren fast 97.800 Männer und Frauen ohne Arbeit. Dies war der höchste Wert seit Mai 2006, wie die Agentur für Arbeit Hamburg mitteilte. Stichtag für die Erhebung war der 13. August.

Im Vergleich zum Vormonat waren 946 Menschen oder 1 Prozent mehr ohne Arbeit in Hamburg. Gegenüber August des Vorjahres hat sich die Zahl der Arbeitslosen den Angaben zufolge um rund 1.430 oder 1,5 Prozent erhöht.

Anzeige

Die Arbeitslosenquote lag im August bei 8,6 Prozent und ist gegenüber dem Vormonat und dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Die Agentur für Arbeit führte den Anstieg unter anderem auf die Ferien- und Urlaubszeit zurück.

Zunahme bei jungen Menschen

Anzeige

Zudem stieg die Anzahl der arbeitslosen jungen Menschen im Alter unter 25 Jahren im Vergleich zum Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit überdurchschnittlich an. Mehr als 2.100 freie Ausbildungsplätze stehen zudem noch zur Verfügung in Hamburg.

Die Agentur für Arbeit sieht auch eine positive Entwicklung auf dem Hamburger Arbeitsmarkt. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen steigt demnach seit einem halben Jahr kontinuierlich und erreichte mit mehr als 15.200 Stellen den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres. Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickle sich positiv und liege mit 1,088 Millionen Beschäftigten über dem Niveau des Vormonats und des Vorjahresmonats.

Anzeige

Auch bundesweite Zunahme von Arbeitslosen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3,061 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl liegt damit um 36.000 höher als im August 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zu. (dpa/mp)