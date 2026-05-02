Traumwetter in Hamburg – aber wie lange noch?

Grillen im Park, Eis an der Alster – mit dem Beginn des Mai bekommt Hamburg eine ordentliche Portion Sonne ab. Bis zu 28 Grad können es heute werden. Das Wetter sollten Sie ausnutzen, denn es wird nicht lange so sommerlich bleiben.

Während am Samstag tagsüber die Sonne sich von ihrer hellsten Seite zeigt und Hamburg mit bis zu 28 Grad beglückt, wird es zum Abend hin wieder düsterer.

Wetter: Sonntag in Hamburg bis zu 25 Grad – aber Gewitter

Gegen Abend ziehen von der Elbe her einzelne starke Gewitter heran, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Sonntag wird dann mit Sturmböen, Starkregen, Gewitter und zeitweise sogar Hagel gerechnet.

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Am Sonntag soll es im Norden neblig und bewölkt werden. Die Temperaturen sollen aber bei über 20 Grad bleiben. In Hamburg werden bis zu 25 Grad erwartet. Rausgehen lohnt sich bei dem Wetter definitiv.

Temperaturen sinken in den kommenden Tagen

Die Nacht zum Montag bringt Wolken und Regen mit teils leichten Gewittern mit sich. Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad.

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Von dem überraschend sommerlichen Wetter müssen sich Hamburger im Laufe des Montags und am Dienstag verabschieden. Mit 19 und 16 Grad rechnet hier der DWD. Dafür soll es an beiden Tagen meist trocken und nur teilweise bewölkt sein.