Traumwetter: Diese Hamburger Weihnachtsmärkte sind jetzt noch geöffnet

Raureif und Sonnenschein, alle haben Zeit – perfekt für einen gemütlichen Bummel mit Freunden und Verwandten über einen Weihnachtsmarkt. Wo es jetzt in Hamburg noch Glühwein und Mutzenmandeln gibt, oder man auf Kufen übers Eis gleiten kann:

Glühwein an der Muggelbude

Schon der Name des zentralen Glühweinstands auf dem Weihnachtsmarkt am U-Bahnhof Osterstraße verrät viel: „Muggelbude“ heißt der Treffpunkt und muckelig ist es tatsächlich inmitten der skandinavisch inspirierten Holzhäuschen, der ganze Fanny-Mendelssohn-Platz eingetaucht in ein warmes Lichtermeer. Außerdem gibt es ein knisterndes Lagerfeuer und eine überdachte Lounge-Area.

Im kleinen Winterdorf warten zwei Glühweinstände. Zu essen gibt es von klassischen Kartoffelpuffern bis zur Currywurst alles, was nach der festlichen Schlemmerei noch reinpasst.

Geöffnet bis 30. Dezember, Montag bis Mittwoch 12 – 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag 12 – 22 Uhr, Sonntag

12 – 20 Uhr.

„Schrødingers Winterlichtung“ im Schanzenpark

Ein Weihnachtsmarkt für alle, die keinen Bock auf „Last Christmas“ und Konsumrausch haben: Auf der Winterlichtung gibt es Besinnlichkeit am Lagerfeuer, aber auch Gratis-Action, etwa XL Jenga, der „Heiße Draht“, Eisstockschießen, Tischtennis, Kicker, Airhockey, Dart und Brett- und Würfelspiele. Motto: „Ein Weihnachtsmarkt, der nicht nur zum Schlendern einlädt, sondern zum Bleiben.“ Weiteres Special: die Glühwein-Stempelkarte. Bei jedem zehnten Glühwein kann man sich aussuchen, ob man einen Gratis-Glühwein möchte – oder ein Festtagsessen für bedürftige Menschen spenden.

Geöffnet bis Ende Januar, immer freitags von 18 bis 23 Uhr und sonnabends von 16 bis 23 Uhr (außer 2. und 3. Januar).

Der Märchenwald an Hamburgs ältester Kirche

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Speersort schmiegt sich an St. Petri, Hamburgs älteste noch bestehende Kirche. Highlight inmitten von Buden und echten Tannenbäumen: In einem rund sechs Quadratmeter großen, beleuchteten Schaufenstertheater wird die Geschichte Bethlehems präsentiert. Die beweglichen Figuren und liebevoll gestaltete Bühnenbilder werden insbesondere Kinder faszinieren.

Geöffnet bis 27. Dezember, 10.30 bis 21 Uhr

Hanseatische Weihnacht

Der Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße inmitten klassischer hanseatischer Gründerzeitarchitektur und exklusiver Schaufensterauslagen in Hamburgs traditioneller Einkaufsmeile bietet Köstlichkeiten von gebrannten Mandeln über Flammkuchen bis zum Glühwein. In Anlehnung an die berühmten Speicher- und Kontorhäuser rundum sind die Verkaufsstände in traditionell hanseatischer Backsteinoptik gestaltet und mit strahlenden Lichtern fantasievoll dekoriert.

Geöffnet bis 27. Dezember, 11 bis 21 Uhr

Wintergolfen auf dem Weihnachtsmarkt in der HafenCity

Erstmals bis ins neue Jahr geöffnet: Der HafenCity-Weihnachtsmarkt mit gemütlicher Lounge, Wintergolf und Eisstockschießen auf dem Überseeboulevard. Neben einem heimeligen Winterdorf gibt es 13 individuell gestaltete Minigolf-Bahnen, mit Lebkuchenmännchen und Schneemännern als Hindernissen. Der Spaß kostet 10 Euro für eine Gruppe bis zu acht Personen. Eisstockschießen kostet 39 Euro pro Stunde für bis zu acht Personen.

Geöffnet bis zum 4. Januar 2026, täglich von 12 bis 20.30 Uhr

Strand Pauli: Glühwein und Pötte gucken

Hamburgs Hüttendorf an der Hafenstraße 89 mit unverbautem Blick auf die Elbe: Im Winter verwandelt sich der coole Beachclub in einen verwunschenen Tannenwald mit Lichterglanz. Für ungemütliche Tage gibt es beheizte Indoor-Plätze an der Bar und überdachte, windgeschützte Außenplätze in einem großen, transparenten Zelt, dazu hausgemachten Glühwein, Apfelpunsch und Grünkohl von der Grillbude.

Geöffnet bis Februar, am 26. Dezember geschlossen, dann wieder täglich ab 12 Uhr geöffnet

Winterzauber Waitzstraße

An der stilvollen Einkaufstraße in Groß Flottbek weihnachtet es auch nach den Feiertagen noch: Herzstück des bezaubernden kleinen Marktes ist die urige Glühweinhütte, an der die Besucher sich mit Winzerglühwein, heißer Schokolade, Hot Aperol und mehr aufwärmen können. An weiteren Ständen gibt es Schmalzkuchen und Wurst von der Fleischerei Hübenbecker.

Geöffnet bis 30. Dezember, Montag bis Samstag, 12 bis 20 Uhr

Hyggeliger Weihnachtsmarkt in Eppendorf

Klein, fein und „hyggelig“: Das ist der „Weihnachtsbummel“ mit Glühwein- und Crêpe-Ständen auf dem Marie-Jonas-Platz im Herzen Eppendorfs. Das große, nostalgische Kinder-Karussell zeigt: Hier wird besonders für Familien viel geboten.

Geöffnet bis 30. Dezember, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr, Montag 11 bis 21 Uhr, 30. Dezember bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Barmbek

Auf der Piazzeta-Ralph-Giordano zwischen Bahnhof Barmbek und Drosselstraße verzaubert ein rustikales Hüttendorf das Quartier. Es gibt Glühweinspezialitäten, viele Leckereien, ein Kinderkarussell und ein Kulturprogramm.

Geöffnet bis 30. Dezember (26. Dezember geschlossen), täglich 12 bis 21 Uhr

Stadtparkzauber: Der Weihnachtsmarkt im Stadtpark

Das Landhaus Walter lädt zu einem zauberhaften kleinen Weihnachtsmarkt in den Stadtpark: Auf der Terrasse stehen Almhütten, rustikale Holzmöbel und kuschelige Decken bereit. Für Spaß sorgen die Eisstockbahnen mitten im stimmungsvoll erleuchteten Stadtpark (eine Stunde ab 39 Euro).

Geöffnet bis 4. Januar, täglich 16 bis 22 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr

Eiszeit in Wandsbek

Die große Schlittschuhbahn auf dem Wandsbeker Marktplatz zieht seit 20 Jahren Kufenfans aus ganz Hamburg nach Wandsbek. Die glatte Fläche ist umgeben von einem urigen Winterdorf: Es gibt die bayerische Almhütte, eine Panorama-Terrasse und eine Eisbar.

Geöffnet bis 1. Januar, täglich von 12 bis 21 Uhr, Laufzeiten auf der Schlittschuhbahn: jeweils zur vollen geraden Stunde 90 Minuten. Silvester: 12 bis 14 Uhr, Neujahr: 14 bis 16 Uhr

Harburger Weihnachtsmarkt mit Feuerwerk

Für Harburger Familien gehört der behagliche Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus seit 50 Jahren fest zum Weihnachtsprogramm. Highlight ist Hamburgs größtes Lebkuchenhaus. Und: Auch nach dem Fest wird am Wochenende eine Bastelwerkstatt für Kinder angeboten (Samstag ab 15, Sonntag ab 14 Uhr) und um 17 Uhr kommt der Schneemann zum Markt und begrüßt alle Kinder.

Geöffnet bis 28. Dezember (26. Dezember geschlossen), täglich 11 bis 21.30 Uhr, Sonntag 13 bis 21.30 Uhr. Am letzten Tag gibt es zum Abschluss ein Höhenfeuerwerk

Wie in Bullerbü: Weihnachtsmarkt in Bergedorf

Nordische Gemütlichkeit mitten in Bergedorf: Die „Alte Holstenstraße“ bis hin zur Schlosswiese verwandelt sich in ein skandinavisches Weihnachtsdorf mit Lussebulle, Köttbullar, Pippi Langstrumpf und glitzernden Schneeflocken! Schwedische Festtage, wie Astrid Lindgren sie in ihren Büchern so zauberhaft verewigt hat. Es gibt sogar eine Kaminhütte, in der der Weihnachtsmann wohnt. Highlight: Über allem rieselt leise der Schnee! Stündlich fallen an verschiedenen Stellen künstliche Flocken vom Himmel.

Geöffnet bis 30. Dezember, täglich 11 bis 21 Uhr