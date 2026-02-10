Für das, was die Angehörigen der mit nur 18 Jahren verstorbenen Asal durchmachen müssen, gibt es schlicht keine Worte: Vor knapp zwei Wochen riss ein Mann die junge Frau bei seinem Suizid mit vor eine U-Bahn. Bei der Beisetzung wird deutlich, wie viele Menschen Anteil am Tod der jungen Frau nehmen: Hunderte Menschen kommen, die Mutter steht unter Schock. Ein letztes Geleit für die Frau, die so sinnlos sterben musste.





