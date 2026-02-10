mopo plus logo
Am Grab weinte der Vater.

Asals Vater weint am Grab. Foto: Florian Quandt

  • Ohlsdorf

paidHunderte bei Asals Beerdigung: Tränen, Gebäck und gigantischer Schmerz

Für das, was die Angehörigen der mit nur 18 Jahren verstorbenen Asal durchmachen müssen, gibt es schlicht keine Worte: Vor knapp zwei Wochen riss ein Mann die junge Frau bei seinem Suizid mit vor eine U-Bahn. Bei der Beisetzung wird deutlich, wie viele Menschen Anteil am Tod der jungen Frau nehmen: Hunderte Menschen kommen, die Mutter steht unter Schock. Ein letztes Geleit für die Frau, die so sinnlos sterben musste.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
