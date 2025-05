Trauer um legendären Hamburger Wirt

Der Wirt Broder Drees hat wie kein anderer die Kneipenszene rund um den Großneumarkt geprägt, seit 1971 eröffnete er dort mehrere Kneipen. Nun ist der 78-Jährige am vergangenen Freitag, 9. Mai, in einem Hamburger Seniorenheim verstorben.

Broder Drees wurde am 23. Mai 1946 in Bohmstedt (Nordfriesland) geboren. Nach seinem Studium an der Kieler Kunsthochschule war Broder Drees zunächst in der Werbung tätig – bis er in den 70er Jahren mit seinem Bruder Thoms auf die Idee kam, am Großneumarkt mehrere Kneipen zu eröffnen. Dazu gehören laut „Abendblatt“ das „Liekedeeler“, das „Café de Tap“, „Di Gööle“ oder das „Uhlenspieker“. Sie hauchten damit der Gegend ganz neues Leben ein.

Broder Drees: Kneipenwirt, Völkerverständiger, Seebestatter

Ebenfalls bekannt war Drees dafür, dass er sich für die Verständigung mit Russland einsetzte. In St. Petersburg eröffnete er 1991 das Restaurant „Tschaika“, was übersetzt „Möwe“ bedeutet. Auch Wladimir Putin soll damals sein Gast und Freund gewesen sein. Zuletzt sei er aber über ihn enttäuscht gewesen, wie das „Abendblatt“ berichtet. In seiner Zeit in Russland zeugte er übrigens auch während einer Affäre eine Tochter, zu der er sich 2009, 19 Jahre nach seiner Affäre, offiziell bekannte. Für seine Verdienste hinsichtlich der deutsch-russischen Verständigung wurde Drees sogar eine Ehrendoktorwürde einer russischen Universität verliehen.

Broder Drees: Erfinder der „Brot-Urne“

Nach seiner Rückkehr nach Hamburg gründete Broder Drees eine Reederei, die Seebestattungen in der ganzen Welt möglich machte. Er entwickelte auch eine „Brot-Urne“, die bei See- und auch normalen Bestattungen eingesetzt werden kann. Sie soll auch für seine eigene Bestattung im Juni genutzt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Gastro-Krise in Hamburg: Wie Gäste jetzt ein Schnäppchen machen können

Ein bewegtes Leben ist zu Ende gegangen. Ruhen Sie in Frieden, Broder Drees. (fred)