Auf dem Kiez kannte ihn jeder, den Hot Dog-Mann mit dem knallroten Sakko. Mehr als 39 Jahre lang stand er hinter dem Tresen des „Danmark-Snack“ an der Reeperbahn. Nun ist Miroslaw Grudzinski, den alle nur Mirek nannten, im Alter von 68 Jahren verstorben. Am Abend vor seinem plötzlichen Tod stand er noch in seinem Imbiss.