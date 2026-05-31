Olympia: Trauer, Triumphgeheul und zwei Rücktrittsforderungen

Von Handwerkskammer über AfD bis zur Grünen Jugend: Die Reaktionen zum Aus für die Olympiaträume des Hamburger Senats.

„Hamburger lassen sich nicht hinter die Fichte führen!“

„ Dieses Ergebnis zeigt: Die Hamburger*innen lieben ihre Stadt und lassen sich nicht von einer Million Euro teuren Werbekampagne hinter die Fichte führen. Die Versprechungen des Senats waren zu unglaubwürdig: Olympia als Heilserzählung für alles, was der Senat nicht auf die Reihe bekommt, eine magische Geldquelle für Hamburgs Bauprojekte beim Bund und auf einmal ‚stabile Mieten‘, obwohl Olympia ein Mietentreiber ist.“

NOlympia-Sprecher Eckart Maudrich.

Eckart Maudrich von der Bürgerinitiative „NOlympia“ freut sich ann-christin busch Eckart Maudrich von der Bürgerinitiative „NOlympia“ freut sich

„Enorme positive Energie für wichtige Projekte“

„Unzählige Engagierte quer durch die gesamte Stadtgesellschaft haben leidenschaftlich für Olympische und Paralympische Spiele und für diese große Chance für Hamburg gekämpft. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Die enorme positive Energie der vergangenen Wochen und Monate wollen wir dennoch nutzen, um wichtige Projekte aus dem Bewerbungskonzept, insbesondere für die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen.“

Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD)

„Politik kann nicht bedeuten, alle Risiken zu vermeiden“

„Der Ausgang dieses Referendums ist eine herbe Enttäuschung und eine verpasste Chance für unsere Stadt. Wir wünschen uns dennoch Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland und werden die Stadt oder Region unterstützen, die vom DOSB nominiert wird. Unser gemeinsames Verständnis im Senat ist es, dass Politik im Sinne der Stadt nicht bedeuten kann, alle politischen Risiken möglichst zu vermeiden.“

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne)

„Unterstützung für Olympia blieb Stückwerk“

„Damit geht eine Jahrhundertchance verloren – eine Chance auf neuen Schwung, internationale Sichtbarkeit und dringend notwendige Investitionen in die Sicherung unseres Wohlstandes auch für die kommenden Generationen. Wir haben als CDU für ein anderes Ergebnis gekämpft. Dazu wäre ein gemeinsames, kraftvolles Vorgehen aller demokratischen Kräfte hilfreich gewesen. Dies war von SPD und Grünen aber offensichtlich nicht gewünscht, sodass die Unterstützung für Olympia Stückwerk blieb.“

CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering

„Trotzdem dringende Impulse setzen“

„Hamburgs Zukunft hängt nicht von der Durchführung Olympischer Spiele ab, das Ergebnis des Referendums ist für die Hamburger Wirtschaft dennoch eine große Enttäuschung. Entscheidend ist nun, die dringenden Impulse für die Weiterentwicklung unserer Stadt auch ohne die Spiele zu setzen.“

Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg

„Chance vertan, über sich hinauszuwachsen“

„Wir sind überzeugt, dass Hamburg im Wettbewerb der Bewerberstädte eine starke Position gehabt hätte. Unsere Stadt hat heute eine Chance vertan, über sich selbst hinauszuwachsen.“

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer

„In endloser Arroganz verkannt, was Hamburger denken“

„Bürgermeister Peter Tschentscher muss jetzt seinen Hut nehmen. Tschentscher und auch der Innen- und Sportsenator Andy Grote haben in ihrer endlosen Arroganz völlig verkannt, was die Hamburger Bürger über Olympia tatsächlich denken. Die Hamburger lieben den Sport, aber sie haben verstanden, dass Olympia unter diesem rot-grünen Senat kein Sportfest, sondern ein unkalkulierbares Milliardenrisiko wäre.“

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann

„Beispiel an Vorgänger Neumann nehmen“

„Dieses Scheitern muss personelle Konsequenzen in der Regierung und den Parteispitzen nach sich ziehen, denn dieser politische Kurs geht an den Hamburger*innen vorbei und ist einer rot-grünen Regierung nicht würdig.

Sportsenator Andy Grote sollte sich, nach diesem desaströsen Ergebnis, an seinem Vorgänger Michael Neumann ein Beispiel nehmen, Verantwortung für diese gescheiterte Politik übernehmen und zurücktreten. Wer die Interessen der Bürger*innen wiederholt falsch einschätzt, muss Verantwortung übernehmen und Platz machen für eine Politik, die echte soziale Gerechtigkeit und konsequenten Klimaschutz ins Zentrum stellt. ”

Carro Göbel, Landessprecher*in der Grünen Jugend