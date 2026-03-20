Trauer im Tierpark Hagenbeck: Walrossbulle Odin stirbt auf tragische Weise

Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Hagenbeck: Mit Walross Odin ist ein echter Publikumsliebling gestorben. Das Tier wurde 30 Jahre alt.

Der Walrossbulle starb am Donnerstag im Eismeer des Tierparks. Nach Angaben von Hagenbeck hatte sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Der Zoo spricht von großer Trauer – nicht nur bei den Tierpflegern, sondern im gesamten Park.

Odin litt demnach seit längerer Zeit an einer „Aufgasung im Magen-Darm-Bereich. Diese konnten wir leider medikamentell nicht kurieren“, sagt Zootierarzt Dr. Michael Flügger. Schließlich entschied sich der Zoo für eine Narkose, um weitere Maßnahmen einzuleiten. Doch der Eingriff endete anders als geplant: „Während der Narkose ist Odin tragischerweise gestorben“, so Flügger.

Walross Odin war wichtiger Teil des Erhaltungszuchtprogramms

Mit Odin verliert der Tierpark nicht nur ein imposantes Tier, sondern auch einen wichtigen Teil seiner Zuchtarbeit. Der Bulle kam 2013 im Rahmen eines Europäischen Erhaltungszuchtprogramms nach Hamburg und spielte eine zentrale Rolle beim Fortbestehen der selten gehaltenen Walrosse. Mehrere Jungtiere gehen auf ihn zurück – darunter auch Thor, das erste in Deutschland geborene Walross.

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Über die Jahre entwickelte sich Odin zudem zu einem echten Publikumsliebling. Mit seiner beeindruckenden Erscheinung begeisterte er zahlreiche Besucher.

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Im Eismeer des Tierparks leben nun noch Walrossdame Polosa sowie der junge Bulle Fiete – ebenfalls ein Nachkomme Odins. (rei)